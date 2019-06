En Brasil le dan la espalda a Neymar y aseguran que no jugará la Copa

El vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Francisco Noveletto, comentó que Neymar puede estar en duda para participar en la Copa América que comenzará el 14 de junio, en Brasil. Además, alertó sobre la divulgación de un segundo vídeo que puede ser comprometedor en el caso de violación que afronta.



"Si Neymar juega, es capaz de Brasil no llegar al título. Conozco la prensa, va a estar encima de él. Hay muchas cosas más para aparecer. Un amigo mío de Río de Janeiro me dijo que hay un vídeo más que será divulgado", declaró Noveletto en 'SBT'.



El atacante del PSG fue acusado de violación por una mujer en París. Las autoridades y las partes involucradas en el caso no han revelado la identidad de la mujer, pero los medios locales aseguran que se trata de la brasileña Najila Trindade, de 26 años.



"Si tengo que apostar y tengo diez fichas, yo apuesto que él no jugará la Copa América y pedirá licencia. Él no está en condiciones psicológicas para disputar una Copa América y enfrentarse a un batallón de periodistas", manifestó Noveletto.



"Él no va a rendir. ¿Imaginen esa carga emocional? Si él no juega todo el mundo termina ganando", finalizó.