‘No tenemos nada que perder, ellos tienen un título’: Carlos Queiroz

Carlos Queiroz no dio pistas sobre los jugadores que estarán contra Chile este viernes contra Chile pero dijo que es una final anticipada y que será una prueba difícil para ambos equipos. La resistencia y la resiliencia decidirán el duelo, explicó el DT.

El estado físico de los jugadores

Gracias a Dios aparte de la lesión de Luis Muriel, que fue traumática, que lo analizaremos después de la competición, están todos los jugadores listos y recuperados, manejamos los tiempos con todos y es una muy buena posición porque viene un partido muy difícil para nosotros y para Chile. Siempre están todos muy ilusionados con dos grandes equipos.



La confianza del equipo

La primera preocupación para el entrenador es dar buena inspiración a todos, ¿cómo lo haces? Construyendo un equipo que les permita a todos volar más alto, sentirse libres, y empezar los partidos pensando algo muy sencillo, que nos hace fuertes y nos permite jugar mejor. Es la actitud de humildad que es lo que intento tener en mis equipos, cómo construir más para jugar mejor.



El papel de Cuadrado

Juan trabaja mejor de lo que pensaba, es un hombre con un altruismo fantástico, trabaja mucho para el equipo, estoy muy contento con él. En la temporada él ha estado lesionado un par de meses y estos tres partidos no pueden afectar mucho su rendimiento, estará listo para este partido contra Chile.



El efecto del descanso

Todos los jugadores que tendremos en cancha tienen gran experiencia, tienen un hábito muy bueno para jugar cada tres o cuatro días y lo manejan bien. Es cierto que es final de temporada y hay que tomar buenas decisiones pero mañana tendremos las ganas de ganar un partido para cumplir el sueño, todos estaremos bien, así se será.



Qué esperar del duelo con Chile

Los cuartos de final son finales anticipada por la ilusión, la técnica, todo. Cuando legas a cuartos cada partido es una final, durísimo de todo punto de vista, con tensión. Este es un partido diferente porque es raro, después de final vamos a penaltis sin tiempo extra, una sorpresa para nosotros, pero son los lineamientos. Sabes que tienes que decidir en 90 minutos y eso sub la intensidad, al presión, por eso estamos aquí, para jugar grandes partidos de fútbol.



El plan táctico

Al nivel que jugamos, tenemos un minuto para analizar qué pasa delante de nosotros y tomar decisiones. Pienso que hoy estamos intentando construir procesos, con identidad propia para el equipo de Colombia y en 60 segundos el jugador tiene que decidir cómo desarrollar el arte de ganar un partido, si es 4-3-1… Hay 60 segundos para no empezar a perder y empezar a ganar. No es posible para un entrenador, no entramos al campo, deciden los jugadores con su sabiduría, responsabilidad y libertad para pelear y ganar.



El balance hasta hoy

Yo me concentro en las acciones, las funciones del equipo y cada jugador, por eso en estos tres partidos más los tres de preparación, me concentro en un montón de cosas que podemos mejorar. Hay detalles importantes que me gustaría ver mañana para ser mejor y crecer como equipo. Jugamos con eficiencia unos minutos con Argentina, hay que hacerlo así porque el equipo que muestre más resistencia y resiliencia es el que va a ganar.



Veo las cosas en conjunto, no partido a partido. Lo que sé es que mañana tenemos un partido en el que todos sabemos lo que nos jugamos, lo importante es que todos estén enfocados en jugar un gran partido, si pensamos en el final es más difícil. Es mejor salir jugando un gran partido y que el resultado final lo muestre, ese tiene que ser el camino.



La evolución de Colombia

Ganar o crecer es la opción de Colombia, los campeones son los de Chile, nosotros esperamos ganar o crecer, no tenemos nada que perder, ellos tiene un título, nosotros nada. Son favoritos, tienen grandes jugadores, juegan bien, en lo últimos partidos ganaron muchas veces, tenemos la oportunidad ante nosotros. Rueda conoce bien a Colombia es mi amigo, nos conocemos hace años, y saben que encontrarán una Colombia con muchas ganas y una disposición muy grande para pelear. Saben que no les vamos hacer las cosas fáciles.