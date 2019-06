Colombia presente

Lo dijo el ‘Maestro’ Tabárez, para él Colombia es la favorita. Lo dice todo el mundo en Brasil, incluso los medios locales aceptan que la cafetera es más sólida y cumple con todo los ciclos del juego de manera más eficiente. En nuestros programas de polémica con colegas de la región, en aras de la discusión, nos sacan el pasado; yo también lo he dicho para que estemos dispuestos y para recordar que en este deporte no gana obligatoriamente el mejor.

He citado el partido de Paraguay 99, ese me dolió porque Colombia era más y terminó perdiendo con una Chile de Zamorano y Salas que no venía tan lúcida como el equipo que dirigía Javier Álvarez. ¿Por qué perdió? Ojo, no fue una cuestión sólo mental o susto. Hubo razones futbolísticas, un cambio increíble de Bolaño por Ramírez y dos pelotas quietas que no se marcaron como lo debe hacer un grupo que quiere un título. ¿Que qué nos dicen? Sólo por picarnos un poco, que Colombia en estos partidos afloja y no compite al nivel del que quiere pasar a la historia. Citan el mundial 94, el juego ante Camerún 90 y el Brasil – Colombia del mundial 2014.



Vuelvo y digo, hubo muchos motivos futbolísticos, no sólo de disposición mental, pero en algo tienen razón, en estos ejemplos Colombia con más fútbol no pudo ganar.



Esta nueva generación dorada tiene el plus de jugar al más alto nivel y ya demostró la fortaleza mental para lidiar con esto del éxito. Para jugar los cuartos de final del mundial de Brasil, primero limpió a sus rivales en la zona de grupos y cuando tuvo que hacer historia, llegar al quinto partido mundialista por primera vez, tuvo la categoría de vencer al mismísimo Uruguay en El Maracaná con el famoso gol de James, ese que fue el tanto del año, cuando la paró con el corazón y le pegó con el alma.



Ese día compitió con técnica, carácter, físico y mente. Después con Brasil fue otra la historia, en mi concepto errores de planteamiento, no pasó porque los futbolistas dieran menos.



Utilizo esta explicación para que no nos estigmaticen de débiles de mente y creo en el momento de maduración de Colombia.



Mente tiene David Ospina que a veces, sin jugar, se pone el buzo nacional y vuela. Yerry debe tener muy bien sus neuronas para no jugar y vestirse de seleccionado y brillar como en el Mundial y así puedo poner ejemplos con todos los futbolistas convocados.



Ya Colombia fue la mejor en puntos, en funcionamiento, es la más descansada, no tiene lesionados ni suspendidos, gana con titulares y suplentes y a sus futbolistas se les ve bromear y reírse. El viernes en Sao Paulo se pondrán en juego todos estos atributos, al frente la bicampeona Chile, con cracks y un súper técnico como Rueda.



En los debates le he dicho a mis compañeros de panel, ustedes están criticando a Colombia por el pasado o por el futuro que obviamente no ha llegado, eso me da a pensar que por ahora no tienen argumento para desechar la ilusión colombiana del presente.