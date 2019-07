Busco ‘caractódromo’ para compra

No creo en las generalidades, lo explican todo, pero no explican nada. Creo en el fútbol colombiano, en su talento y en su capacidad, pero que a veces se equivoca en la cancha y fuera de ella.



¿Por qué lo de las generalidades? Porque leo que para muchos Colombia perdió por carácter. Primero, que el ‘caráctódromo’ no lo han inventado; medir nivel de carácter mucha veces tiene que ver con el resultado del partido y no con el trámite. Perú tuvo mucho carácter para vencer a Chile, dicen.



Yo vi otras cosas, vi táctica, estrategia, orden y entre estos atributos vi un gran esfuerzo. Entonces Colombia perdió porque no tiene carácter y no se esforzó. No comparto esa visión. Hubo entrega y ganas, lo que no hubo fue la estrategia acertada. Poner como explicación estas palabras genéricas y vacías es, para mí, eludir los verdaderos temas, la realidad, es llevar la discusión a un escenario de palabras que ni siquiera podemos definir con precisión. Carácter juega en el mismo equipo con garra, mística, categoría, actitud y jerarquía, palabras bonitas que son de complicado entendimiento en casos concretos. Si no llego a un balón, puede ser que el rival sea más rápido, y no necesariamente que me faltó carácter para ganar, actitud para correr o mística para visualizarme ganador de la pelota, para empoderarme y trascender.



A Colombia le faltó trabajo, obvio, perdimos 8 meses y fechas Fifa por esperar a Queiroz. Si el objetivo era ganar la Copa América, pues fracasamos. Si la verdadera meta es llegar al mundial 2022 a disputarlo, a buscar jugar 7 partidos y en el camino ganar la Copa América 2020, pues vamos bien. Hay nómina, hay un técnico interesante y hay presupuesto para preparar al equipo.



No creo que seamos unos ‘pechifrios’, que no sabemos competir en los partidos claves. Eso es una falta de respeto con la historia de nuestros deportistas, con Falcao goleador y campeón, con James y sus logros… sólo los nombro a ellos porque no tengo tanto espacio. La base de este equipo ya venció a Uruguay, Senegal, Polonia, Costa de Marfil en mundiales. Habrá que subir a otro nivel, pero para eso se necesita tiempo, ensayo y error, así como automatizaciones de los jugadores en un nuevo esquema de trabajo.



Brasil ganará la Copa o lo hará Perú, los dos con técnicos que ya dirigieron un mundial y tienen tiempo suficiente en sus cargos. Al final, carácter, mística, actitud, jerarquía, quedan de lado ante trabajo, esfuerzo, táctica, estrategia, técnica, mentalidad y sí, suerte. Miro y miro el penal de Tesillo y veo que el contacto no es de alguien que no sepa pegarle a la pelota, al contrario es de un futbolista que supo que nuestro deporte a veces es una cuestión de centímetros. Creo en la Selección Colombia y su gente, no creo en las generalidades que explican todo y no explican nada.



¡Ah!, no encontré ‘caractódromo’ para la venta, no lo han inventado.