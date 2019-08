Una Selección Colombia Comunitaria

Si contrata mariachis, no puede pedir en la serenata un vallenato. Así Carlos Queiroz haya dicho que al son que le toquen baila, definitivamente el portugués pone su música y así debe ser.

La Federación Colombiana de Fútbol quiso un europeo que dirige a lo europeo, esos sistemas que complicaron a varios de nuestros futbolistas más talentosos. James Rodríguez y Juan Fernando Quintero chocaron contra esa cultura de tener delanteros definidos y volantes especializados; esa figura del media punta, del enganche, en el viejo continente no se usa.



No es lío sólo de colombianos, Juan Román Riquelme no pudo triunfar en el Barcelona, mostró su talento en el Villarreal pero con un entrenador suramericano como el ‘Ingeniero’ Pellegrini. Ese tremendo crack fue incomprendido, como El Pibe Valderrama o Andrés D´alessandro.



La convocatoria para los partidos ante Brasil y Venezuela de la fecha Fifa de septiembre es una declaración de intensiones, no llamó enganches, medias punta, ese famoso ‘diez’ que tanto valoramos en Colombia y era, obviamente, de esperarse. Ante la pregunta dijo que no llamó un diez, pero tenía muchos onces y es verdad. La Federación de Fútbol contrató juego directo, velocidad por bandas, volantes de ida y vuelta y la lista de estos partidos amistosos confirma la esencia del técnico contratado.



Por estos días no hay mucho lío ni polémica. James tocado y Quintero convaleciente, pero ¿qué pasará cuando estos dos cracks estén en su mejor momento? ¿Prevalecerá el gusto del entrenador? o ¿la cultura futbolística de nuestro país? ¿Se adaptará Queiroz a nosotros o seremos nosotros los que debemos ‘europenizarnos’?



Tenía enganches para convocar, Cardona y Benedetti juegan muy bien y estaban aptos, pese a que se dijo que el de América de México estaba lesionado. En el medio local se pidió a Jarlan Barrera, en fin, si hubiera querido intentar con un 10 hubiera podido llamar a alguno de estos volantes, pero quedó clara su idea de juego.



James su puede adaptar, de hecho en Alemania jugó con este sistema en su primer año y se desempeñó con éxito en varias posiciones, pero a Quintero se le dificultará más. Veremos, primero estos amistosos con una Colombia vestida en Portugal, con volantes de corte inglés, con extremos a la holandesa y con un aire comunitario en general. La pregunta señor lector… ¿le gusta esta nueva pinta? Bueno, veamos cómo juega y lo seguimos discutiendo.