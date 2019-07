'Le quedó grande': Óscar Córdoba con todo contra Lionel Messi

La eliminación de Argentina de la Copa América ha empezado a tener repercusión en el mundo del fútbol. Óscar Córdoba, exarquero colombiano habló sobre la actuación de Lionel Messi en el torneo y sus declaraciones han empezado a tener muchos comentarios en Argentina.

En su intervención en "Fox Sports Radio", Óscar Córdoba dejó ver su opinión sobre la actuación de Lionel Messi en la Copa América: "Esta Copa América le quedó grande a Messi, se lo vio triste, cansado y preocupado. No sé si no lo sufrió, pero no lo vivió. Caminó durante toda la Copa América, fue a caminar la Copa América. La Selección Argentina mejoró este partido, pero él no".



Luego, el exarquero recriminó la actitud de Lionel Messi como capitán de la Albiceleste: "El capitán tiene que animar al resto y eso no lo vi. Al minuto 11 recién tomó el contacto con el balón y eso no puede ser con alguien que intenta ser el protagonista del equipo. Esta Selección le quedó grande, pero las anteriores no".



Estas declaraciones han empezado a tener repercusiones en los medios argentinos, quienes han salido a defender a Messi de las duras críticas que el exarquero le propinó.



Cabe recordar que Argentina cayó eliminada de la Copa América y Lionel Messi se quejó de la actuación del VAR en el partido acusando que hubo jugadas claves en las que no intervino.