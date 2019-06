Los penales dieron el paso a Perú y eliminaron a un complicado Uruguay

En un partido más disputado que jugado, Uruguay y Perú empataron 0-0 y pero los Incas consiguieron su clasificación por penales a semifinales de la Copa América 2019, donde el miércoles enfrentarán a Chile, verdugo de Colombia y quien superó a los dirigidos por Carlos Queiroz en cobros desde el punto penal luego del empate 0-0 durante los 90 minutos.



‘La Celeste’ que intentó desde los primeros minutos del partido, no encontró abrir el marcador durante los primeros 45 minutos pese a que tuvo mayor posesión de pelota y atacó mucho más. Sin embargo, las condiciones climáticas impidieron que el juego fluyera con mayor naturalidad, situación que se evidenció en lo cortado del partido.



Perú, por su parte, se defendió bien supo aprovechar las pocas ventajas que dio la defensa uruguaya en momentos justos y también estuvo cerca a través de Paolo Guerrero, quien fue el más incisivo y demostró toda su lucha y combatividad para buscar el arco rival, tal como sucedió a finales del primer tiempo.



Uruguay también supo aprovechar las ventajas defensivas de Perú, pero falló al momento de definir y aunque Suárez y Cavani mostraron todo su coraje para luchar los balones que llegaban al área peruana, no tuvieron ninguna realmente clara para abrir el marcador y poner en peligro el arco defendido por Gallese.



En la segunda parte el trámite fue muy similar al de los primeros 45 minutos, con los peruanos metidos en su parte de la cancha, buscando afectar a Uruguay de contra y con los dirigidos por Óscar Washington Tabárez presionando arriba todo el tiempo.



Un par de jugadas anuladas por el VAR fueron lo mejor de Uruguay, que sacó ventaja de su juego por las bandas, pero vio cómo su grito de gol era ahogado en dos ocasiones luego de fueras del lugar sancionados por la tecnología y prácticamente invisibles de primera para el ojo de los jueces.



Sin embargo, Uruguay siguió atacando, abriendo el balón por los costados y lanzando centros que llegaban con facilidad a las cabezas o despejes con los pies por parte de los defensores peruanos, quienes sin mayores inconvenientes tiraban la pelota hacia cualquier lado.



El paso de los minutos fue diluyendo los ataques uruguayos pues no encontraban modificar la igualdad y aunque esto también era aprovechado por Perú, que no aprovechó las pocas contras que tuvo.



Uruguay intentó hasta el minuto 90 pero le fue imposible quebrar la resistencia peruana, que supo aguantar los embates y llevó el partido hasta los remates del punto penal, donde los peruanos salieron victoriosos.



Así fue la tanda de penales

​

Perú

​Guerrero: gol

Ruidíaz: gol

Yotún: gol

Advíncula: gol

Flores: gol



Uruguay

Suárez: x

Cavani: gol

Stuani: gol

Bentancur: gol

Torreira: gol