¿Mejor con VAR? Polémicas decisiones de Copa que así lo demuestran

Por primera vez en la historia de la Copa América, el VAR se hará presente en la competencia. Con base en ello y aunque todavía existan fallos arbitrales polémicos, se intentará evitar que existan injusticias o hechos no sancionados, como sucedía en el fútbol previo a la video asistencia.



Partiendo de esto, seleccionamos algunas jugadas polémicas que no hubieran sido validadas en caso de que esta tecnología fuera aplicada varios años atrás, teniendo en cuenta que el sistema aún no existía, pero que los errores arbitrales, en algunos de estos casos, eran evidentes.



Gol fantasma de Aristizabal a México (1993)

El debut de México en la Copa América no pudo ser más duro, perdió 2-1 frente a Colombia en la edición de 1993 y lo hizo gracias a un polémico gol anotado por Víctor Hugo Aristizabal en una jugada en la que la pelota nunca entró.



El gol que impidió la derrota brasilera (2016)

Brasil y Ecuador empataron 0-0 gracias a una decisión del árbitro Julio Bascuñán, bastante cuestionada. Luego de un error del arquero Alisson de Brasil, Ecuador puso el 1-0 en el marcador, sin embargo, el árbitro chileno decidió que la pelota había salido y anuló la acción. Posteriormente, aunque ya era tarde, una cámara demostró que la decisión había sido incorrecta.



Brasil fue eliminado con un gol anotado con la mano (2016)

Aunque Brasil no tuvo demasiados argumentos para hacer fuerte a una envalentonada Perú, el equipo dirigido por Dunga terminó cayendo con un gol de Raúl Ruidíaz con la mano. El tanto fue validado por el árbitro uruguayo Andrés Cunha.



El penal a Chile (2016)

Chile pasó con lo justo a la siguiente fase de la Copa América Centenario y una de las jugadas polémicas del certamen fue la que le permitió lograr dicha clasificación. El árbitro estadounidense Jair Marrufo fue el encargado de sancionar penal para Chile cuando un centro de Alexis Sánchez pegó en el brazo del defensor boliviano Luis Gutiérrez, quien no hizo más que cubrir parte de su cuerpo. La acción se dio en tiempo de reposición.