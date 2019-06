¿Cuál es el estado de Edwin Cardona? ¿Se recuperó de un golpe?

Pasaron dos partidos de Colombia en la Copa América de Brasil 2019, uno que pedía específicamente su talento, pero no llegó a disputar hasta ahora ni un solo minuto.



¿Por qué no juega el mejor hombre de Colombia en los amistosos preparatorios para la Copa, contra Panamá y Perú?



Por ahora el entrenador Carlos Queiroz no se ha referido al tema, pero hay un antecedente médico que podría tener algún peso: Cardona sufrió un golpe importante en el duelo de Lima que lo obligó a estar ausente en la primera práctica del equipo en Salvador Bahía.



Se trató de una molestia en el tobillo que requirió de unos días de descanso y tratamiento específico.



La Federación explicó en su momento que la situación no revestía mayor gravedad, tanto que para la siguiente práctica se lo vio a Cardona integrado al trabajo físico del grupo.







Sin embargo, en rueda de prensa posterior al triunfo 1-0 contra Catar, el entrenador no habló de lesión sino de un tema futbolístico: Cardona no jugó “por las condiciones del partido”, que obligaron al DT a usar a Díaz y Falcao antes que al mediocampista porque el rival “exigía otras cosas”.



¿Tendrá oportunidad ahora que hay que darles descanso a algunos jugadores, aprovechando la clasificación como primero del grupo B de Colombia? Su nombre toma fuerza.