Portero de la selección de Chile hizo el famoso escorpión de Higuita

Brayan Cortés tiene 24 años, es portero del Colo Colo y actualmente trabaja con la selección de Chile, dirigida por el colombiano Reinaldo Rueda, como suiplente de Gabriel Arias. Además de ser una de las caras nuevas dentro del proceso de renovación, Cortés se ha dado a conocer porque se ha vuelto un experto en hacer la famosa atajada del escorpión, que hizo famosa el René Higuita, con la selección Colombia en un amistoso en el estadio de Wembley.

Cortés ya lo había hecho varias veces en el entrenamiento del Colo Colo, pero este miércoles, durante el entrenamiento privado de Chile, el portero nacido en Iquique repitió la acrobacia que quedó en una fotografía de Carlos Parra, quien trabaja en el área de comunicaciones de la federación chilena de fútbol.



“Yo no la entreno demasiado, pero a veces consigo hacer esa jugada. Teníamos la posibilidad de hacer la foto para que quedara registrada y así fue. Fue en un momento de relajación", dijo el guardameta chileno.



Cortés resaltó que no se arriesgaría a realizar esta jugada durante un partido. "Si se diera en un partido sería lindo, pero tan loco no estoy", remató.



Chile jugará este viernes contra Ecuador, en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador, en el encuentro que cerrará la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa América 2019.