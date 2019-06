Argentina, con la fe puesta en Messi para vencer a Catar

La selección de Argentina se ha afiliado en los últimos tiempos a las situaciones límite y este domingo volverá a vivir una más cuando se enfrente en la Copa América a Catar con la enorme presión de ganar para evitar el descalabro de quedar eliminada en la primera fase del torneo. El encuentro será a las 2 p.m., en el estadio Arena do Gremio, de Porto Alegre.

No hay margen de error

Argentina llega a esta última jornada de la primera fase de la Copa América como última del Grupo B, con solo un punto, tras haber perdido de manera contundente ante Colombia (0-2) y haber rescatado un empate frente a Paraguay (1-1) que le da vida y esperanzas para el encuentro contra Catar.



Ante el equipo árabe, una derrota concretaría un fracaso histórico y monumental para Argentina en un torneo donde en la primera fase solo quedan eliminados cuatro de los doce equipos participantes. Por eso es que Messi, tan criticado en su país volverá a ser la mayor esperanza de los argentinos para vencer a la amenaza de un nuevo fracaso.

Se avecinan cambios drásticos



El seleccionador Lionel Scaloni cambiaría su esquema táctico y pondría tres delanteros, con Sergio Agüero y Lautaro Martínez como acompañantes de Messi. En el centro también puede que entre Marcos Acuña para dar músculo y carácter.

La palabra del técnico



"Creemos que pasa por tener más la pelota y agarrar confianza. Un equipo de fútbol se va haciendo y encontrando a medida que avanza la Copa. Ojalá los resultados hubiesen sido positivos para que el equipo se consolide antes. Estamos seguros de que conseguiremos que el equipo funcione más seguido y no por etapas", apuntó Scaloni.

El dato:



Messi es el único jugador para este partido que también estuvo en el único precedente entre ambos selecciones, un partido amistoso que acabó con triunfo por Argentina por 0-3 en 2005 en Doha.





El sueño catarí



Argentina tendrá en frente a Catar, el vigente campeón de Asia, una selección que ha demostrado en esta Copa América que es difícil de ganar, ya que empató contra Paraguay (2-2) y casi arranca otro punto ante Colombia (1-0) hasta que Duvan Zapata marcó en los minutos finales del encuentro.

En principio, los cataríes saldrán al decisivo duelo con el mismo once que jugó los dos primeros partidos y cuyo propósito esta vez será ser la primera selección de un país no americano que logra pasar la fase de grupos de la Copa América, a lo que también aspira Japón en el Grupo C.

La palabra del técnico Sánchez



"A Messi lo conoce todo el mundo. Es un jugador determinante. Hay cientos de entrenadores que han planteado partidos pensando en cómo podrían pararlo y no hay una fórmula mágica que te lo garantice", indicó Sánchez en la conferencia de prensa previa al partido.

Alineaciones probables:



Catar: Saad Al Sheeb; Pedro Miguel Correia, Bassam Hisham, Boualem Khoukhi, Tarek Salman, Abdelkarim Hassan; Hassan Al Heidos, Assim Madibo, Abdulaziz Hatem; Akram Afif y Almoez Ali. Seleccionador: Félix Sánchez.



Argentina: Franco Armani; Milton Casco, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Marcos Acuña, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso; Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez. Seleccionador: Lionel Scaloni.



Hora: 2 p.m. (hora colombiana)

Árbitro: Julio Bascuñán (Chile)

Estadio: Arena do Grêmio, de Porto Alegre

TV: Directv 610





Con EFE