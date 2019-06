Bajo presión: Argentina, a despejar dudas frente a Paraguay

Argentina jugará este miércoles contra Paraguay en el estadio Mineirao de Belo Horizonte a las 9:30 de la noche, hora local (7:30 p.m. hora de Colombia) en la segunda jornada del Grupo B de la Copa América. La selección albiceleste, que cayó en su debut, el pasado sábado por 0-2 frente a Colombia llega a este encuentro en medio del ambiente tenso que generó dentro del grupo la decisión del técnico Lionel Scaloni de dejar en el banco de suplentes a dos referentes del equipo como Sergio Agüero y Ángel Di María.

Se filtraron los cambios que Scaloni no confirmó

Scaloni sostuvo una reunión con los jugadores luego del entrenamiento de este martes, en la que según versiones de prensa, los jugadores le habrían reclamado por las filtraciones a los medios de los cambios que haría en el once titular y en los que quedarían fuera Sergio Agüero, Ángel Di María, así como el lateral Renzo Saravia.



El seleccionador, que suele anunciar la alineación el día anterior a los partidos, dijo que no iba a confirmar el once inicial porque hay jugadores que no están en óptimas condiciones físicas. "Tengo bastante claras las cosas pero hay un par de jugadores que no están al cien por ciento y vamos a esperar hasta mañana. Si hacemos modificaciones es buscando un poco más lo del segundo tiempo que lo del primero ante Colombia", explicó. Sin embargo, insistió en que no tiene dudas respecto al equipo que saldrá al campo si todos se encuentran bien físicamente.



Lo único en lo que dio luces fue en que es probable que Giovani Lo Celso se mueva por el centro del campo y no sobre la banda derecha, como lo hizo ante Colombia. El atacante Lautaro Acosta, Roberto Pereyra y Milton Casco serían los reemplazos de Agüero, Di María y Saravia, respectivamente.

Paraguay también haría cambios

La selección paraguaya, que empato 2-2 con Catar en su estreno, buscará aprovechar el mal momento de Argentina para sacar un resultado que lo mantenga en la lucha por un cupo a los cuartos de final. Paraguay debe "mejorar el control del balón y sostenerlo de principio a fin" en el crucial duelo dijo el entrenador Eduardo Berizzo, quien prepara varios cambios respecto al equipo que igualó en el debut.



“La gente está recuperada, hemos procesado y hablado de lo que ha pasado y lo que tenemos que mejorar. El uso del balón será fundamental”, insistió el argentino Berizzo en una rueda de prensa celebrada en el escenario del partido, el estadio Mineirao de Belo Horizonte. “Deseo ganarle a Argentina. Lo importante es salir al partido con una idea de juego clara. Para ganar este tipo de partidos uno debe estar cerca de su mejor versión, estar fuerte en lo mental y lo físico”, argumentó Berizzo.



Las modificaciones evaluadas por Berizzo son las siguientes: Juan Escobar por Bruno Valdez, Gómez por Santiago Arzamendia, Richard Sánchez por Celso Ortiz, Matías Rojas por Hernán Pérez y Derlis González por Cecilio Domínguez.

Alineaciones probables



Argentina: Franco Armani; Milton Casco, Germán Pezzela, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Roberto Pereyra, Leando Paredes, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Lautaro Martínez.

DT: Lionel Scaloni.



Paraguay: Roberto Fernández; Bruno Valdez, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso; Celso Ortiz, Rodrigo Rojas, Derlis González, Miguel Almirón, Cecilio Domínguez; Oscar Cardozo.

DT: Eduardo Berizzo.



Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Mineirao (Belo Horizonte)

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

TV: Caracol TV / Directv 610