Empieza la Copa América y usted puede ganar: así pagan las apuestas

Empieza la Copa América de Brasil 2019 este viernes y el país anfitrión enfrentará a Bolivia en el partido inaugural del torneo. Las casas de apuestas tienen varios sistemas de juegos para que los usuarios puedan apostar y jugar con la suerte.



En FUTBOLRED le contamos cómo están pagando las apuestas para el torneo entre selecciones que se disputará en Brasil.

Apuestas para Copa América:

Campeón:



Usted puede escoger y apostarle al equipo que cree que puede ser campeón de la Copa. Brasil es el favorito y paga dos veces lo que usted apueste. Luego sigue Argentina, con 4,35. Después está Uruguay con 7.40 y finaliza Colombia como cuarta favorita, con 9.30.



Goleador del torneo:



También, puede elegir y jugar a favor del jugador que cree que podría ser el galardonado como máximo anotador. Lionel Messi es el primero con cuatro veces lo que usted apueste. Luego, está Gabriel Jesús con siete veces. El tercero es Luis Suárez con 8.80; Cavani, por su parte, paga lo mismo que el 'Pistolero'.



Grupo A:



Puede apostar al equipo que sea primero grupo. Brasil, siendo primero, paga 1.15. Perú, por su parte, paga ocho veces lo apostado. Venezuela, 14.50 y Bolivia 28.50.



Grupo B:



Argentina, por su parte, paga 1.70 si es líder. Colombia, 2.65. Paraguay, diez veces lo apostado y Catar 28 veces lo apostado.



Grupo C:



Uruguay es el gran favorito para ser el líder y paga dos veces lo apostado. Chile, 2.65. Ecuador, 7.20 y Japón 14 veces lo apostado.



Semifinales:



Puede apostar si cree que algún equipo llegará a la semifinal. Brasil paga 1.20 si avanza y, si no, cuatro veces lo apostado. Argentina, 1.45 si avanza y, si no, 2.55. Colombia, 2.10 si avanza y, si no, 1.65. Uruguay, si avanza paga 1.75 y, si no, 1.95.