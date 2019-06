Tite pierde a talismán en Copa: sin Casemiro sufrió sus dos derrotas

En los tres años que lleva Tite como seleccionador de Brasil solo ha sufrido dos derrotas, pero ambas con un denominador común: la ausencia de Casemiro, quien tampoco estará el próximo jueves en los cuartos de final de la Copa América por sanción.

El centrocampista del Real Madrid es el motor de la Canarinha, el ancla sobre el cual el equipo mantiene su equilibrio y la solidez defensiva en la que tanto insiste el técnico cuando comparece ante los medios de comunicación. Pero Casemiro no estará en el Arena do Gremio de Porto Alegre por acumulación de tarjetas amarillas tras ver una en la aplastante victoria por 0-5 sobre Perú, en la que además marcó su primer gol con la absoluta, una baja más que preocupante para Tite.



El entrenador lleva un balance casi perfecto al mando de la pentacampeona del mundo con 31 victorias, 6 empates y solos 2 derrotas, en ambas, casualidad o no, Casemiro no pisó el césped.



El recuerdo más reciente es el varapalo sufrido en los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 ante Bélgica (1-2). El volante de 27 años vio una amarilla estando apercibido tras detener un contragolpe contra México en octavos y se perdió el decisivo duelo frente a los Diablos Rojos. Sin él, el equipo hizo aguas en el Kazán Arena.



Su sustituto, Fernandinho, quien previsiblemente ocupará su lugar el próximo jueves en el Arena do Gremio, se vio superado en todo momento por el poderío de Eden Hazard, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku. Entonces le acompañó en el centro del campo Paulinho, ausente en esta Copa América, y ahora se espera que lo haga Arthur, del Barcelona.



La otra derrota de Tite sin Casemiro fue contra Argentina en una reedición del Superclásico de las Américas disputado en junio de 2017 en la ciudad australiana de Melbourne, que supuso además el debut de Jorge Sampaoli como técnico de la Albiceleste, cargo que abandonó tras el fracaso en Rusia 2018.



El combinado liderado por Lionel Messi ganó entonces por 1-0 a una Brasil, de nuevo sin Casemiro, y con Fernandinho, Paulinho y Renato Augusto -que tampoco está en la Copa América- en el centro del campo. Casemiro descansó y no fue llamado con la selección en aquella ocasión.



Ante el miedo que supone de nuevo perder al pivote del Real Madrid en una eliminatoria, Tite responde con serenidad y asegura que la baja del motor de la Canarinha será una "oportunidad" para otros futbolistas.



El seleccionador sigue confiando en el volante del Manchester City y ya confirmó que si éste se encuentra en perfectas condiciones, será el sustituto de Casemiro en los cuartos contra una selección aún por definir entre Paraguay, Ecuador, Japón y Uruguay. Fernandinho, de 34 años, está recién recuperado de unas molestias en su rodilla derecha que lleva arrastrando desde el partido de hace casi una semana contra Venezuela, que terminó con un empate sin goles.



Ayer se entrenó en Sao Paulo al mismo ritmo que sus compañeros y su presencia en el once del próximo jueves está prácticamente garantizada. La otra opción que tiene Tite es colocar a Allan, del Nápoles, pero su perfil más ofensivo podría desequilibrar el centro del campo y dejar demasiado solo a Arthur en la medular.



Ante Perú, en el último partido del grupo A, Casemiro, que marcó además su primer gol con la absoluta poco después de ver esa amarilla que le impedirá jugar los cuartos, fue sustituido por Allan en la segunda parte, pero solo porque Fernandinho estaba de baja por lesión. Con Fernandinho y Allan, como posible cambio en la segunda mitad, Tite tendrá la oportunidad de darle la vuelta a una estadística que amenaza la continuidad de la Canarinha en el torneo de selecciones más antiguo del mundo.