Dudamel, picante: la fuerte crítica a los invitados de la Copa América

El seleccionador de Venezuela, Rafael Dudamel, dijo este sábado en rueda de prensa, tras la victoria contra Bolivia por 1-3, que la Copa América "debe ser solamente para selecciones suramericanas" y aseguró que Japón le faltó "el respeto" a la competición al traer juveniles.

"Considero que la Copa América tiene que ser de la Conmebol, de selecciones sudamericanas. No he estado de acuerdo en que un invitado como Japón le haya restado importancia a la competición trayendo jugadores en mayoría de la Sub'23, es una falta de respeto a la competición", dijo Dudamel.



"Alzo la voz y manifiesto que la Copa América debe ser solamente para selecciones suramericanas. Nosotros no hemos visto a selecciones suramericanas invitadas a copas africanas, ni torneos en Europa ni centroamericanos. Tenemos que hacer respetar la jerarquía que hemos construido y que la competición sea solamente de suramericanos", añadió.



Los equipos invitados a la Copa América que se disputa en Brasil son Japón y Catar. Australia y Catar estarán en la Copa América que organizarán Argentina y Colombia el año que viene.