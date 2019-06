Carlos Queiroz: ‘Nos complicó mucho no hacer goles’

El seleccionador de Colombia, Carlos Queiroz hizo un primer balance de la victoria que obtuvo Colombia 1-0 frente a Catar en su segundo partido en la Copa América 2019. El portugués destacó el buen trabajo defensivo del equipo catarí que complicó a los atacantes colombianos.

“Sabía que iba a ser un partido muy difícil, sobre todo cuando tuvimos las oportunidades que construimos”, dijo Queiroz una vez terminó el partido.



“El fútbol se dio así… hoy Catar mostró porque es un equipo que todos tenemos que respetar, pelean mucho y siempre hay que respetarlos”, señaló el entrenador, quien conoce muy bien a este rival asiático, sin embargo solo pudo romper su defensa una vez. “Jugaron los noventa minutos con mucha concentración, todavía no hemos hechos goles como los podemos hacer, pero estuvimos bien”.



Para Queiroz el partido hubiera sido diferente si hubiera anotado más temprano: “Nos complicó no hacer goles, si hacemos un gol más temprano las cosas hubieran sido diferentes, hay que descansar muy bien y preparar el tercer partido”, concluyó.



El técnico dijo luego en rueda de prensa que hará un análisis sobre el equipo que pondrá contra Paraguay, basados en los índices de cansancio de los jugadores, ya que cree que eso afectó el rendimiento de este miércoles: “Vamos a hacer un análisis de la situación, de cansancio y después vamos a tomar decisiones. Hoy si hay una razón de que no hiciéramos goles más temprano es por la fatiga que empieza a afectar a los jugadores dentro del campo”, dijo



Colombia aseguró su clasificación a los cuartos de final y jugará el próximo domingo contra Paraguay su último partido para definir el primero del grupo.