¿Lo mejor de Colombia? Esta fue la respuesta de Carlos Queiroz

El técnico de Colombia Carlos Queiroz asistió con gran satisfacción a la rueda de prensa a dar un parte de victoria, no solo por el partido que le ganó 1-0 a Paraguay, sino porque según él “la principal victoria fue que salimos del campo con la certeza de que tenemos 22 jugadores listos para actuar”.

"Primero me gustaría felicitar a los jugadores de Colombia de este partido y los otros, que han estado muy bien, con mucha competencia en sus funciones, mucho carácter en sus responsabilidades y estoy contento por lo que al final más que hablar de los jugadores, debemos resaltar que pasó el equipo de Colombia y eso es lo más importante", dijo Queiroz en el comienzo de la rueda de prensa.



El portugués no se extendió mucho para hablar de táctica o de estrategia. Simplemente hizo, en dos o tres frases, un balance muy concreto: “Todos los jugadores estaban listos para jugar. Lo más importante es la certeza de que las opciones las tenemos ahí para darnos soluciones para los partidos que vienen. Ahora empieza la Copa América”, señaló Queiroz.



El técnico hizo énfasis en que está muy tranquilo con la nómina de convocados: “En los amistosos estaba seguro de que los jugadores estaban bien y listos, pues ahora tengo la total certeza”.



Ante la pregunta de cómo va a gestionar la nómina de Colombia de ahora en adelante, teniendo en cuenta el buen resultado que le dio poner a un equipo con varios de los jugadores que no habían actuado, el técnico Queiroz dijo que no tiene problema en ese tema: "Yo no tengo suplentes, aquí no hay suplentes".



Luego dijo que tenía un "lindo problema" porque tiene que tomar decisiones en un equipo en el que los 22 están en nivel apto para jugar en la Copa América.



Sobre el posible rival, el seleccionador dijo que este lunes verá con calma los partidos para ver cuál será y que "son dos equipos con my buenos jugadores" y que guarda "un profundo respeto y admiración" por Óscar Tabárez, a quien ​considera uno de los mejores técnicos del fútbol.