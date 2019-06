‘El que esté al cien por ciento va a jugar’: Santiago Arias

Tras la victoria 1-0 de Colombia sobre Paraguay en el Arena Fonte Nova, el lateral Santiago Arias analizó su trabajo en el que fue su primer partido como titular en esta Copa América. Vale anotar que en el juego contra Catar ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Stefan Medina. Para el defensor antioqueño es clave que todo el grupo esté en buen estado físico y futbolístico para responder cuando el técnico Carlos Queiroz los llame.

“Hicimos un excelente trabajo. Estamos demostrando que esta es una familia y aquí el que está al ciento por ciento va a jugar”, dijo Arias. “Lo hemos demostrado aunque no jugaron los de siempre creo que se mostró calidad y lo más importante es que conseguimos el triunfo”.



El defensor antioqueño resaltó el trabajo que viene haciendo el cuerpo técnico para mantenerlos a todos en buena forma anímica y futbolística: “Durante todos los entrenos trabajamos eso, tenemos que estar bien preparados para entrar en cualquier momento”, señaló Arias, quien prefirió no valorar la labor del cuerpo arbitral y del VAR en la jugada de gol anulada a Luis Díaz.



“No me corresponde a mí, hubiera sido bueno para nosotros tener más goles, pero ellos tienen la última palabra”, concluyó.

Colombia jugará el próximo viernes con el equipo que termine segundo en el Grupo C que se definirá este lunes.