Conclusión del técnico de Brasil: ‘El equipo no produjo ofensivamente’

El seleccionador de Brasil, Adenor Leonardo Bacchi, 'Tite', reconoció este martes tras un decepcionante empate sin goles ante Venezuela en la Copa América 2019 que "la precisión" del equipo fue "muy baja" y que es necesario "hacer trabajar al portero" rival.

"El equipo no produjo ofensivamente", aseveró el técnico en rueda de prensa, en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador. El entrenador dijo que "traducir en gol" las oportunidades que surjan en los partidos "es fundamental", algo que hoy le ha faltado a la Canarinha.



"Tenemos las condiciones para ser más regulares, para tener más giro, para encontrar el pase, tenemos condiciones independientemente de la falta de Neymar o de otro jugador", apuntó. Sobre el delantero del París Saint-Germain, desconvocado por lesión, reiteró que es un jugador que "hace falta en cualquier equipo del mundo", pero que no está y que lo único que quiere es que se recupere.



Asimismo, explicó que dio entrada a Gabriel Jesús, Éverton y Fernandinho en la segunda mitad para aumentar el volumen de peligro de cara al área rival. "Pero no hubo efectividad, no lo tradujimos en gol", se lamentó. Sobre la anulación de tres goles durante el partido de este martes, afirmó que no tiene nada que reclamar al VAR porque sus decisiones fueron "correctas" y que los abucheos del público son "comprensibles".



Preguntado sobre la poca presencia de Philippe Coutinho en el juego, Tite dijo que se debió a que el centrocampista del Barcelona "estuvo muy bien marcado" por los rivales y que no le dejaron recibir la pelota.



Pese al empate, Brasil aún lidera el grupo A con cuatro puntos, los mismos que tiene Perú, su próximo rival, y dos menos que Venezuela, que se medirá en la última fecha a Bolivia, colista con cero unidades.



El seleccionador brasileño dijo que el principal objetivo de cara a ese decisivo encuentro en el que buscará la clasificación para cuartos de final contra Perú será "evolucionar en el proceso creativo y de finalización". "No voy a huir de la idea de hacer un fútbol más vistoso y más creativo", subrayó.