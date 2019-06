Bolivianos lucharon pero al final quedaron muy golpeados tras el debut

El centrocampista Alejandro Chumacero reconoció que fue dura la derrota contra Brasil (3-0) en el partido inaugural de la Copa América 2019 que estuvo marcado por el penalti con el que Coutinho abrió el marcador.

"Duele perder así, pero hay que continuar, no nos queda otra y pensar en lo siguiente. Contuvimos el primer tiempo, en el segundo, el penal lo cambió todo. Creo que fue mano, lamentablemente las están cobrando todas, no era intención de Justino. Después llegó el segundo gol y ya también fue un bajón", dijo en la zona mixta del estadio Morumbí.



Chumacero aseguró que el equipo está bien físicamente -"sabíamos que iba a ser así, trajinado- y que está obligado a "sumar" contra Perú.



Por su parte, el centrocampista Leonel Justiniano afirmó que los errores cometidos por la selección de Bolivia en el partido deben llevar a la plantilla a evaluar los errores, corregirlos y fijar un nuevo planteamiento para el próximo partido. "Hay que ver los errores, corregirlos y esperar el próximo partido", manifestó el jugador del Bolívar de La Paz a propósito del encuentro de la segunda jornada del Grupo A de la Copa América contra Perú este 18 de junio en Río de Janeiro.



"Nos falta más ataque", declaró al citar las carencias que la Verde dejó expuestas ante los brasileños. Justiniano admitió que le penalti concedido a través del VAR y que permitió a Brasil romper la paridad después de un primer tiempo sin goles, afectó anímicamente a los boliviano, aunque manifestó que no sirve para justificar la derrota. "Nos caímos un poco por ese detalle, pero no es excusa. Vamos a trabajar para corregir los errores y mejorar", puntualizó.