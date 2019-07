La curiosa comparación de Rueda sobre los jugadores chilenos

El seleccionador de Chile, Reinaldo Rueda, hizo este martes un símil entre sus futbolistas y el vino para explicar que su calidad va al alza con el paso de los años, aunque admitió que debería haber un mayor abanico de jugadores jóvenes preparados para tomar el relevo de la generación actual.

"El jugador chileno es como el vino, cuánto más añejo muestra más calidad y lo esta demostrando esta generación", dijo el colombiano en

rueda de prensa en Porto Alegre, donde mañana Chile y Perú disputarán la segunda semifinal de la Copa América.

Rueda recordó que a fines del 2017, cuando la Roja quedó fuera del Mundial de Rusia, los futbolistas fueron sometidos al "escarnio de la crítica" y "prácticamente desahuciados" de la selección. Pero echaron mano de "carácter y mística" para reponerse, recuperaron su mejor nivel y el grueso de esa plantilla es el mismo que ahora está a dos partidos de ganar la tercera Copa América consecutiva, subrayó el seleccionador.

Pese a la fortaleza del grupo, Rueda reconoció que el abanico de jugadores jóvenes con nivel para formar parte de la selección "no es el ideal para la exigencia que tiene Chile".

"El espectro de jugadores jóvenes chilenos que deberían estar posicionados para estar al lado de los de ahora, recibiendo la savia de una generación exitosa, no está porque no están jugando", comentó. "En este momento somos la única selección de Suramérica que no tiene jugadores sub 23", subrayó Rueda, quien calificó esta situación como "preocupante".