Elogio a la contundencia: Brasil a final de Copa, Argentina se despide

Brasil clasificó a la final de la Copa América en un triunfo tan dulce que es casi empalagoso, en el que el equipo fue práctico y se impuso 2-0, contra una Argentina luchadora pero imprecisa.

Brasil arrancó con el impulso de su gente, el reto de quitarle el morbo al Mineirao (donde sufrió el 7-1 contra Alemania), la necesidad de seducir a fuerza de talento y lujo a una hinchada razonablemente desconfiada.



Pero metería un primer susto Paredes con un remate de media distancia a los 11 minutos, un zumbido en el arco de Allison Becker que provocó una ola de gritos en la tribuna del Mineirao.



Por suerte Brasil jugaba mejor, era más punzante y tenía a Dani Alves, quien al minuto 19 creó toda la jugada del primer gol brasileño: la tomó por derecha, se cruzó Firmino y de frente a la puerta le quedó a Gabriel Jesus para fusilar a Armani y marcar su primer tanto en la Copa. Si, fue gol del 9, pero la iniciativa, el talento, el olfato fue del lateral que, a sus 36 años, sigue siendo un jugadorazo.



Increíblemente el travesaño le negó a Agüero el empate al minuto 29, en un tiro libre que generó Messi y que el hombre del City cabeceó entre los gigantes brasileños para encender las alertas en el local. ¡Se salvaron!



Y seguía empujando Argentina de la mano de Messi al 36, quien proponía un pase hermoso para su amigo el Kun, a tiempo recortado por Marquinhos. Una señal más de que tenía hambre de triunfo el estelar número 10 fue la recuperación en el piso y el remate cayéndose para probar los nervios de los brasileños.



Con tarjeta amarilla resolvió el juez una de muchas disputas entre Acuña y Dani Alves para probar hombría, en la que al final perdieron los dos. Pero la recuperación de los argentinos, el asocio de Messi con los suyos y la desaparición -¡una vez más!- de Coutinho en un momento clave, inclinaban la balanza del lado ‘albiceleste’.



El inicio del complemento no haría más que confirmar esa ambición de Argentina, que ya al 48 exigía a Allison con un remate medio defectuoso de Láutaro Martínez -el otrora suplente de Scaloni- y repetía con De Paul por arriba al 51. El tema es que el de enfrente era Brasil y en un pestañeo, al 55, Gabriel Jesus habilitó con lujo a Coutinho y este tiró la pelota por arriba… ¡Y algunos creían que era el reemplazo de Neymar!



Pero Argentina no aflojaba y Messi la estrelló en el palo primero al 56, débil fue el rechazo que de nuevo le quedó al 10, cuya reacción fue meter un centro que milagrosamente para Brasil no encontró ninguna pierna amiga.



El infortunio para el local llegó a los 60 minutos, cuando Marquinhos pidió el cambio por lesión.







Messi apareció de nuevo al 65 para fabricar un tiro libre, por falta de su amigo Dani Alves: con lo que nadie contaba es que allá, al ángulo, donde puso la pelota el mejor jugador del mundo, llegó Allison Becker, el mejor arquero de ese mismo mundo.



Fue entonces Brasil destapó su rostro de contundencia: lo que perdonó Argentina lo cobró Gabriel Jesus, quien lideró la salida desde su campo, se quitó de encima a Foyth en el primer turno y a Otamendi en el segundo y vio venir a Firmino solo: centro, gol y ¡abrácense brasileños!



Se fueron los minutos en más ganas que precisión de los aliados de Messi y una lesión de Gabriel Jesus, molestias de Willian, demoras y tiempo que ganaba el que se imponía 2-0 y fuerza que perdía el que merecía y no podía.



Intrascendentes Di María y con muy poco tiempo Dybala, Argentina vio cómo se diluyó la ilusión de Messi de ganar un título para el país mientras Brasil, ante el archirrival, como en el más dulce de todos los sueños, certificaba su clasificación a la final de la Copa América de la que es anfitrión sin Coutinho, sin la sensación Everton, sin Neymar pero con Dani Alves, un titán que entiende como nadie de qué se trata ponerse la camiseta de Pelé.