Inspiración y faena de Perú contra Chile: ¡justo finalista de Copa!

Perú reservó para la semifinal todo el fútbol, la inspiración y la magia que siempre fue su característica para superar sin discusión al favorito de la llave, la Selección de Chile de Reinaldo Rueda, e instalarse en la final de la Copa América contra Brasil. La victoria 2-0 sorprendió pero premió al que mejor usó la pelota.

Muy pronto se calentaba el frío ambiente en Porto Alegre con una salida de Carrillo, pase para Paolo Guerrero, quien superó a Medel y vio llegar más libre a Cueva, le abrió el pase y su compañero, solo frente al arco, lo erró. Dos minutos y Perú anunciaba que no sería un convidado de piedra.

La respuesta la tejió Chile a los 7 minutos a través de Aranguiz, quien propuso y finalizó un lindo toque: salió en su campo, se apoyó en Alexis, le apareció por la banda Beausejur, pase al centro y casi debajo del arco apareció de nuevo Aranguiz, aunque su remate se fue desviado.



Justo a tiempo cerró Chile al 18 una escapada tremenda de Flores entre tres marcadores, pero el remate se desvió. Fue solo un aviso para el gran momento de los peruanos, que abrieron el marcador un minuto después en una aparición de Paolo, centro para la otra banda, habilitación de Isla y de nuevo Flores llegó, ahora con la contundencia necesaria para rematar sin dejarla caer y poner a celebrar a los suyos.



Será anécdota pero hay que decir que el mal estado de la cancha hizo que en esa jugada, Vidal se lesionara al enterrar el pie en un bache, con lo cual no pudo cortar el centro. Cojeaba el mejor del equipo de Rueda, que a puro corazón luchaba por no salir del campo, mientras Perú veía que por la derecha estaba el hueco y al 25 intentaba por ahí, de media distancia, Flores, nueva asistencia de Guerrero.



En doble tiro de esquina quiso Chile, primero con Alexis que lo buscó olímpico y luego con Aranguiz. Pero su rival jugaba su mejor partido de la Copa y encima el portero Arias hacía lo suyo, con un error craso en la salida a cortar la llegada de Carrillo, un regalo que no desaprovechó Yotún, quien al 38 la paró de pecho, remató y en el arco solo puso la cuenta 2-0… ¡contra todo pronóstico!



La mejor atajada del partido fue obra de Gallese, un manotazo arriba al impecable disparo de Aranguiz al 43.







Para el complemento, el lío de la cancha que afectó a Vidal se cobró una ‘víctima’ más: Edison Flores salió lesionado.



Chile salió a apostarlo todo y el palo le negaba el intento a Vargas en el cabezazo al 49, con Gallese vencido. Pero en ese afán dejaba muchos espacios y Carrillo sabía qué hacer: lideró la salida veloz, vino un toque-toque entre Cueva, Guerrero y Yotún frente al área y este último la tiró por arriba con el arco a disposición. Tuvo Perú la estocada final pero perdonó…



Fue un soplo de motivación para el intento de Aranguiz primero y el de Beusejour al 67, clarísimo para el descuento, que salvó arriba Gallese ¡espectacular! Pero no quiso entrar la pelota al 73 cuando otra vez Gallese salió airoso en el mano a mano con Vargas ni al 74, en un remate furioso de Isla que por muy poco salió desviado. De nuevo ganó el arquero contra Vidal y luego contra Alexis – increíblemente llegó abajo a su palo- y así la ilusión roja de la tercera final se fue apagando.



Chile lo buscó, lo luchó pero Gallese fue un fenómeno y faltaron las ideas y la precisión que sobraron contra Colombia en los cuartos de final. ¿Había más en el sombrero? ¡Claro! El premio justo al partidazo del veterano Guerrero, que al 91 puso el puntillazo en una salida limpia, regate al protero Arias y golazo. Y era un 3-0 que definía mejor el dominio del ganador, sin duda. Tuvo un penalti Chile al cierre pero el absurdo cobro de Vargas no hizo más que agigantar la figura de Gallese.



Perú es finalista, Perú va por su tercera corona en la Copa contra Brasil, Perú, el que caía goleado, se guardó su mejor traje para la definición… ¿Logrará una nueva gesta?