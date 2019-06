Qué hacer y qué no contra Catar: resultados del sondeo de FUTBOLRED

La Selección Colombia dejó una buena imagen en su debut en la Copa América 2019 al vencer a Argentina 2-0 y este miércoles tendrá que salvar otro obstáculo en su camino hacia las fases finales del certamen. Los lectores de FUTBOLRED respondieron al sondeo que propusimos y en su mayoría creen que se deben mantener el mismo esquema del sábado pasado, y que confían en el trabajo que viene haciendo el técnico Carlos Queiroz. Aquí están las conclusiones de este ejercicio en el que nuestros lectores hicieron las veces de técnico.

A continuación presentamos los interrogantes que les planteamos, el número de votos y el porcentaje que recibió cada posible respuesta.

¿Cuál esquema utilizaría contra Catar?

1.200 votos

63% mantendría el 4-3-3

18% jugaría con un 4-2-3-1 más ofensivo

17% pondría un 4-2-2-2 más agresivo

2% jugaría con toda adelante: 3-5-3

¿Mantendría la defensa igual?



1.192 votos

55% Sí, totalmente

38% No, pondría a Arias por Medina

5% No, cambiaría a los dos laterales

1% No, cambiaría a los centrales

1% NO sabe / No responde

¿Qué haría con Barrios y su molestia?



1.206 votos

44% Que descanse, mejor que juegue Lerma

27% Lo mantengo si está al 100%

26% Que descanse, mejor que juegue Cuéllar

3% Lo mantengo aunque no esté al 100%

¿Mantendría a Uribe y Cuadrado igual?



1.185 votos

42% Los dejo igual, porque es el mismo esquema

34% A Uribe sí, a Cuadrado lo saco por otro

18% Como hay cambio de esquema, Cuadrado como extremo

5% Revolución total para que ellos descansen

1% No sabe/No responde

¿Quién sería el titular en vez de Muriel (lesionado y descartado)?



1.1.94 votos

69% Roger Martínez, lo hizo bien y lo merece

14% Cardona, más marca y buen pase

9% A Duván Zapata por la banda, ya lo ha hecho

8% Más explosión con Luis Díaz

¿Duván, Falcao o los dos?



1.188 votos

38% Los dos en el área, apoyados por las bandas

35% Solo Falcao

27% Solo Duván

¿Le cree a los planteamientos de Queiroz?



1.161 votos

85% Sí

14% Es muy poco tiempo para dar un veredicto

1% No