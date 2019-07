Rueda y Scaloni tienen un partido aparte: ¿qué se juegan los técnicos?

Pese a que se trata de dos técnicos completamente distintos, Reinaldo Rueda y Lionel Scaloni padecen situaciones parecidas tanto con los hinchas como con los medios de los países cuyas selecciones dirigen.



Las que parecen ser dos orillas bastante diferentes, pues Scaloni es, apenas, un técnico principiante, mientras que Rueda está lleno de recorrido y tiene mucha más experiencia, termina reuniéndolos a ambos entorno a los medios y el público, quienes cuestionan y discrepan con cada una de las decisiones que ellos toman.



Partiendo de esto, ¿qué se juegan los técnicos?



Reinaldo Rueda



El entrenador colombiano ha logrado darle una identidad a Chile, sin embargo, es consciente de que la renovación del plantel es difícil y aunque para este certamen convocó a algunos jugadores que hasta ahora inician el proceso, lo cierto es que el haber dejado afuera a futbolistas como Claudio Bravo le ha generado una serie de cruces con la prensa y con los hinchas, que no le han permitido trabajar tranquilo.



Rueda ha logrado demostrar que el grupo está unido y el plantel presente en Brasil lo respalda desde este punto con declaraciones que lo reflejan y actitudes de entrega dentro de la cancha, algo que no le alcanzó a los chilenos para clasificarse a la final del certamen pero que sí los puso en un lugar de privilegio.



Además de esto: ¿qué tiene por mostrar Rueda?



Que no se equivocó con algunos nombres



Aunque la apuesta por Erick Pulgar ha sido casi completamente favorable, la exclusión de Claudio Bravo se convirtió en un problema y, mucho más, luego del error de Gabriel Arias frente a Perú. El arquero de Racing tuvo una buena Copa hasta el partido contra los Incas y esto se transformó en críticas tanto para el técnico como para el propio guardameta. Maripán y Opazo también son alternativas por las que el colombiano se la jugó.



Un buen trabajo táctico



La ausencia de Arturo Vidal podría jugar en contra de Rueda teniendo en cuenta la importancia del jugador, pero también lo haría a favor pensando en demostrar las variantes tácticas de un equipo que se encuentra viviendo un recambio sobre el plantel y que sabe que esa “generación dorada” no durará para siempre.



El proceso



Rueda quiere consolidar su proceso y necesita buenos resultados para encontrar el respaldo necesario, en ese sentido un triunfo sería vital. De otro lado, es consciente respecto a la necesidad de alternar jugadores jóvenes con los de más experiencia, para lo cual debe encontrar respuestas en el marcador de los partidos.



Lionel Scaloni

​

El inicio de la Copa América no fue favorable para el argentino, quien implantó un sistema que no favorecía a Lionel Messi ni a los jugadores de ataque, dejándolos solos y desaprovechando el poderío ofensivo de jugadores como Lautaro Martínez, Sergio Agüero, Paulo Dybala y el mismo Messi.



Sin embargo, luego de clasificar con lo justo a los cuartos de final del evento, Argentina pareció despertar y los partidos frente a Venezuela y Brasil lo demostraron pese a que se sigan presentando algunos errores defensivos.



En ese sentido, ¿qué se juega Scaloni?



La continuidad de su proceso

​

Scaloni quiere seguir al frente de la Selección Argentina y pese a que ya fue ratificado hasta diciembre, el entrenador debe demostrar capacidad para lograr buenos resultados. Con base en ello, debe elegir las variantes adecuadas para el partido contra Chile, que aunque es por el tercer y cuarto lugar, es importante desde lo anímico.



Variantes según la situación

​

Sin Lautaro Martínez y Marcos Acuña, Scaloni debe apostar por encontrar los sucesores correctos para quedarse con el tercer puesto de la Copa América teniendo en cuenta que la victoria le daría un aire para lo que viene con la ‘Albiceleste’.



Revertir el mal inicio y aprender de los errores

​

Los dos últimos partidos de Argentina han demostrado que el equipo ha mejorado y que tiene una mentalidad diferente, con base en ello, Scaloni debe demostrar que ha entendido las necesidades de sus jugadores y lo que es más conveniente para el equipo, aplicar los cambios necesarios y lograr demostrar, a partir de esto, un mejor juego.



El duelo de técnicos luce interesante y aunque el partido no signifique demasiado para los jugadores, para sus entrenadores sí puede haber bastante en juego.