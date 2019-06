Scaloni patea el tablero: dejaría a 2 referentes afuera de la titular

La derrota frente a Colombia fue un golpe duro para el plantel argentino. El equipo de Lionel Scaloni, que más allá de la dificultad del partido contra Colombia no esperaba una presentación tan mala, ahora debe luchar para reivindicarse con su afición y con ellos mismos frente a Paraguay, motivo por el que el DT realizaría cuatro cambios en su plantel y dejaría a dos referentes por fuera de la titular.



La poca contundencia de Sergio Agüero en el frente de ataque, sumado al nulo aporte de Ángel Di María, son los dos puntos principales a atacar para el entrenador, quien le daría la titular a Rodrigo De Paul (ya demostró con lo hecho frente a la ‘Tricolor’) y también pondría al juvenil de Inter, Lautaro Martínez, quien estaba en sus planes desde el inicio pero a última hora cambió por el Kun.



Pero no solo esto, Scaloni apuntaría a un equipo ofensivo y a la experiencia defensiva con otras dos variantes: Roberto Pereyra ingresaría por Guido Rodríguez y Milton Casco tomaría el lugar de Renzo Saravia, quien no pudo detener los ataques colombianos por la banda derecha argentina y vio cómo Roger Martínez entraba por su banda para anotar el primer tanto, así como Lerma y el mismo Martínez desbordaban para ceder el segundo gol a Duván Zapata.



El entrenador argentino sabe que necesita respuestas y que tiene poco tiempo, por eso realizó más de un cambio por línea y apuesta por la rapidez ofensiva, el talento y la explosión de jugadores llenos de capacidad pero que aún no han podido demostrar todas estas características en lo colectivo.



Es importante destacar que Pereyra presentó algunas molestias físicas antes de la Copa y aunque el cuerpo técnico espera no sufrir con esta situación, hasta el miércoles se definirá si el futbolista de Watford está en plenitud de condiciones para el partido. Scaloni, por su parte, sabe que se juega una carta importante, casi la última que le queda así que necesita un buen resultado.