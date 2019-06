El detalle que omitió Conmebol sobre la asistencia en la Copa América

Aunque se ha hablado mucho respecto al bajo número de hinchas presentes en los estadios para la Copa América 2019, la Conmebol respondió a estas críticas con su último comunicado de prensa, asegurando que el número de espectadores, durante la primera semana de competencia, mostró un crecimiento de 15,3% respecto a la edición de 2015 del certamen, que se disputó en Chile.



Dicho comunicado, que afirma que la comparación se debe hacer con el torneo realizado en el país austral, pues fue el último torneo que se realizó con el mismo formato, también asegura que la media de hinchas que ingresan a los estadios de Brasil, en cada partido, ha sido de 29.500 personas comparando esto frente los 25.000 espectadores que asistían hace cuatro años.



Sin embargo, más allá de los números y de que las transmisiones no evidencian esa “masiva" asistencia, el detalle que omitió el ente rector del fútbol en la región es que el número de habitantes de Brasil (209 millones) es casi 12 veces superior al de Chile (18.05 millones), situación que buscando una estadística real anularía la comparación.



Pese a ello, según la propia Conmebol, el clima es de absoluto positivismo tal como lo señala Hugo Figueredo, director de competiciones de selecciones: “Son cifras que nos alientan para continuar llevando el fútbol sudamericano cada vez a más aficionados. No nos cabe duda de que esta será una edición histórica del campeonato y los números ya comienzan a apuntar en este sentido”.



Partiendo de esto, parece que a la Confederación no le interesa mucho el éxito del torneo dentro de un país en particular, sino los números en específico y con base en ello manejan sus informes. Por lo tanto, la información anterior, refleja el gran éxito alcanzado, señalando, además, que para las fases finales, las cifras seguirán creciendo.



¿Habrá que creerles?