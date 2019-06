Sillas rotas y suciedad: así estaba el Maracaná para el Paraguay-Catar

El estadio Maracaná de Río de Janeiro, el mítico escenario de los brasileños y que fue uno de los principales escenarios del pasado mundial del 2014, tiene algunos sectores en las tribunas que demuestran falta de mantenimiento, pese a que se estrenó este domingo como sede de la Copa América con el partido entre Paraguay y Catar.

El escaso público en el gigante estadio hizo que se notaran más algunos vacíos en las tribunas, pero por la ausencia de varias de las bancas plásticas. El Comité Organizador había advertido que tenía 6.000 bancas para ser reparadas y la la administración del estadio se comprometió a reponer cuatro mil, sin embargo, el trabajo no se ha terminado, pese a que ya arrancó la Copa.



Las reposiciones se seguirán haciendo durante el torneo y, para evitar perjuicio a los hinchas, el comité no permitirá la venta boletas para los lugares dañados.



El próximo martes jugarán en el Maracaná Bolivia y Perú, por el Grupo A y el 24 de junio se enfrentarán Chile y Uruguay, en la última jornada del Grupo C.