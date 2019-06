Los mejores, los peores y varios datos insólitos de la primera fase

Colombia fue el que más punto obtuvo y Bolivia, el único que no obtuvo ninguno. Brasil fue el equipo más goleador y Paraguay, el único que se clasificó sin ganar un solo partido. Vea el resumen de la primera fase de la Copa América 2019 presentado en cifras y datos.

El 14 de junio comenzó esta edición 46 de la Copa América, con el partido entre Brasil y Bolivia, que terminó con goleada de la selección local en el estadio Morumbí. Desde entonces se jugaron 17 partidos más que dejaron los siguientes datos:





18 partidos disputados

12 juegos con ganador

6 empates (dos con marcador 0-0)



46 goles anotados

Promedio por juego: 2,56

Más goles en un juego: 5 (Perú 0 Brasil 5)



Penaltis sancionados: 7

Anotados: 6 Cardozo (PAR), Moreno Martis (BOL), Messi (ARG), Coutinho (BRA), Suárez (URU), Valencia (ECU).

Errados: 1 Gabriel Jesús (BRA)



Autogoles: 2 / Mina (ECU) y Rojas (PAR)



Equipos con mejor promedio goleador

Brasil: 2,67 (8 goles)

Uruguay: 2,33 (7 goles)

Chile: 2,00 (6 goles)

Colombia: 1,33 (4 goles)



Goleadores:

Con dos goles: 9 jugadores

Zapata (COL), Cavani y Suárez (URU), Vargas y Sánchez (CHI), Everton y Coutinho (BRA), Machís (VEN), Miyoshi (JAP),



Con un gol quedaron 26 jugadores





Equipos con el peor promedio goleador

Bolivia y Ecuador: 0,67 (2 goles)



Equipos con mejor promedio defensivo:

Colombia y Brasil – valla invicta 0,00

Venezuela: 1 gol en contra (0,33)

Uruguay y Chile: 2 goles en contra (0,67)



Equipos con peor promedio defensivo:

Bolivia: 3,00 (9 goles en contra)

Ecuador y Japón; 2,33 (7 goles en contra)



Mayores goleadas:

22 de junio: Perú 0 Brasil 5

16 de junio: Uruguay 4 Ecuador 0

17 de junio: Japón 0 Chile 0

14 de junio: Brasil 3 Bolivia 0