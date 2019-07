¡Desastroza! La participación de los invitados otra vez quedó en deuda

Aunque desde el inicio se esperaba poco de las selecciones invitadas a la Copa América, lo cierto es que este tipo de invitados no favorecen el nivel de fútbol del torneo y convierten su participación en una simple decoración de la que apenas se pueden sacar pocas conclusiones, más allá de las goleadas que benefician, en muchos casos, a sus rivales.



Lo de Japón y Catar en la Copa América 2019 quedará para el olvido y aunque los cataríes, actuales campeones asiáticos hayan demostrado un poco más de fútbol, defendiéndose de la mejor manera posible, la realidad es que los equipos clase b que trajeron al torneo no beneficiaron ni al juego, que fue poco vistoso, ni a la Copa en general, que perdió en taquillas, emoción y nivel.



Japón trajo una delegación juvenil que apunta a los Juegos Olímpicos y que apenas pudo poner en problemas a Chile, pero terminó goleada por 4-0, empató con Uruguay sacando su mejor resultado y empató con Ecuador para irse con dos puntos.



Los cataríes, que también trajeron suplentes, tienen su foco en el Mundial que organizarán en 2022, y tal como lo hicieron en esta edición de la Copa, probablemente también usen la edición del torneo en 2020 para realizar pruebas, analizar fortalezas y sacar conclusiones. Catar perdió contra Colombia, contra Argentina y apenas empató con Paraguay.



La conclusión frente a esto es clara, mientras no vengan invitados de peso o, por lo menos, no se traigan los primeros equipos de los invitados, el papel que cumpla cada uno de estos seleccionados será de relleno o simplemente pasará a la historia como uno de los equipos que permitió la clasificación de otro por cuenta de los goles a favor que se les anote.



Y con base en esto, habría que llegar hasta los certámenes de hace más de una década cuando México, el país invitado de la Copa con mejor palmarés, competía de igual a igual con cada una de las selecciones de la región, dejándolas por fuera y poniéndole emoción a un evento que merece un mejor fútbol pese a que se haya jugado 3 veces en los últimos 4 años.



Después de la Copa de 2007 ningún país invitado ha logrado superar la primera ronda y fue hasta 2004 que los dos países invitados lograron clasificarse a cuartos, siendo eliminados en esa fase del certamen pero jugando un buen papel; en aquella ocasión fueron México y Costa Rica los que lograron la hazaña.



El formato de la Copa complica la participación de grandes invitados al cruzarse en el calendario con competiciones que resultan mucho más importantes dentro de su confederación o continente, sin embargo, no está de más preguntarse si con base en ello el calendario o el formato no pueden cambiar, pues lo único concreto es que, de lo contrario, este tipo de participantes seguirán viniendo para pasar desapercibidos.