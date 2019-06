Uruguay quiere reflejar su superioridad frente a un complicado Perú

Uruguay buscará las semifinales de la Copa América de Brasil-2019 frente al alicaído Perú este sábado en Salvador, un duelo de cuartos que puede decidir el futuro de Gareca. Candidata al título, la Celeste ha mostrado pinceladas de su potencial pese al desliz ante Japón (2-2), lo que no le impide ser favorita del partido en la Arena Fonte Nova gracias a los triunfos ante Ecuador (4-0) y La Roja bicampeona (1-0).



Uruguay no llegaba a unos cuartos de final desde Argentina-2011, cuando se coronó campeón de América por decimoquinta ocasión. Tanto en Chile-2015 como en la Centenario-2016 en Estados Unidos quedó atorado en la fase de grupos. Para Perú, en cambio, la presencia en los cuartos de final significa igualar la posición de hace tres años, en la que se fue eliminada por Colombia en definición por penales.



El equipo dirigido por el Maestro Tabárez, que arrancó a paso fuerte venciendo a Ecuador 4-0, generó dudas tras un empate con Japón, pero la victoria contundente frente a Chile disipó las dudas, les permitió volverse a sentir candidatos y aunque no se confían, llegan con aire suficiente para seguir avanzando en la Copa América.



En cuanto a Perú, el equipo Inca ha mostrado una gran irregularidad, no ha logrado consolidarse en la presente Copa América y aunque llega con esperanzas, sabe que se enfrenta a un rival complícadísimo y espera demostrar que es, también, un rival complicado que puede estar a la altura de cualquier otro.



La 'Celeste' recuperó para el duelo ante los incas al mediocentro Lucas Torreira, ausente contra Chile por un problema estomacal que le hizo perder hasta tres kilos, según contó el volante de Arsenal. "Vienen 90 minutos a morir ante un rival que viene de perder por goleada pero que buscará recuperarse y eso hace que el partido sea súper complicado, nada fácil", afirmó el jugador de 23 años.



Por su parte, Federico Valverde afirmó: "No pensar en Perú sería faltarle al respeto a un país, a unos colegas. Todas las selecciones han crecido, ya no se gana con la camiseta, hay que jugar los partidos",



Por su parte, Gareca asumió toda la responsabilidad por la debacle contra Brasil, no sin antes advertir que para enfrentar a Uruguay replantearía muchas cosas, entre esas estaría volver al 4-2-3-1 que utilizó en el Mundial de 2018 y alinear al recuperado defensor central Carlos Zambrano por Miguel Araujo, así como a André Carrillo en el puesto de Farfán y poner desde el arranque a Edison Flores.



"Yo no lo veo favorito a Uruguay. En los partidos contra ellos hemos sacado buenos resultados o ellos también. Ambas selecciones hemos ganado y perdido, todo es parejo. No hay favoritos", aseguró Flores.



Alineaciones probables



Uruguay: Fernando Muslera; Giovanni González, José María Giménez, Diego Godín, Martín Cáceres; Lucas Torreira, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta (Nicolás Lodeiro); Luis Suárez y Édinson Cavani.

DT: Óscar Tabárez.



Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christian Cueva, Edison Flores; Paolo Guerrero.

DT: Ricardo Gareca.



Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Arena Fonte Nova (Salvador de Bahía)

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

TV: Caracol TV y Directv 610