Así es Víctor Carrillo, el árbitro del partido Colombia vs. Paraguay

Víctor Hugo Carrillo es el árbitro del partido Colombia vs Paraguay, juego válido por la tercera y última jornada del Grupo C en la Copa América 2019.



El peruano, es uno de los árbitros más veteranos de los 23 convocados a la Copa América, tiene 44 años; cuando no arbitra, se dedica al Diseño Gráfico; está muy cerca del retiro, pues se encuentra a tres meses de llegar a la edad límite de 45 años, y también es uno de los más antiguos en el panel de la Fifa, pues ingresó en el 2005, periodo en el que completa 130 partidos internacionales.



Es la tercera Copa América en la que participa, antes estuvo en Chile 2015 y La Centenario en Estados Unidos de 2016, en los que dirigió 3 partidos.



En su hoja de vida reposan otros torneos con selecciones nacionales como eliminatorias suramericanas para los Mundiales de 2010, 2014 y 2018; ha participado además en dos Mundiales Sub-17 y no ha estado en Copas del Mundo de mayores.



A la Selección Colombia de mayores no le ha dirigido en ningún torneo, mientras que a la selección de Paraguay le ha dirigido 4 partidos, todos en Eliminatorias, con dos victorias, un empate y una derrota.



El señor Carrillo es un árbitro experimentado, que sabe dirigir partidos de gran responsabilidad. Ya pitó una final de la Recopa Suramericana, sabe diferenciar las faltas y su valor técnico, aplica con rigurosidad las reglas, aunque presenta algunos problemas en la parte física, ya que no corre mucho; en lo disciplinario le da mucho manejo a los partidos llegando a veces a ser permisivo.



En cuanto al manejo y la utilización del VAR, ha recibido mucha capacitación por parte de la Conmebol; tiene alguna experiencia en cuanto a la interacción con los VAR´S y gran conocimiento en el funcionamiento del sistema, ojalá en este partido trabaje en equipo y haga uso adecuado de esta herramienta tecnológica. Sus auxiliares, Johnny Bossio y Víctor Raez, trabajan frecuentemente con él y se han acoplado con facilidad, por su parte con sus colaboradores en el VAR Anderson Daronco, Diego Haro y Byron Romero, es la primera vez que actúan.



José Borda

Analista arbitral

Especial para FUTBOLRED