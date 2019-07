La pesadilla de los argentinos con el VAR: tres días y no lo superan

Hace tres días, en el Mineirao, Brasil eliminó a Argentina en la semifinal de la Copa América 2019, tras imponerse por 2-0.

Ahora se habla de la nueva edición del duelo Chile vs. Argentina, aunque sea por el duelo del tercer lugar que nadie quiere jugar. Pero muchos argentinos siguen clavados en el Mineirao y en lo que debería ser, para ellos, la clasificación a la final de este domingo, que jugarán Brasil y Perú.



La famosa pareja del Mundial debate sobre el tema y un desesperado esposo lamenta que el VAR no se usara y, en consecuencia, Argentina fuera eliminada por su archirrival. "la transparencia es tan transparente que no la veo", dice.



Aquí, el desconsuelo de la eliminación: