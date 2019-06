Otra ácida crítica: 'No te puede pasar siempre lo mismo, Colombia'

La eliminación de Colombia de la Copa América ha dado para todo: unos rescatan puntos valiosos, otros ponen sal en la herida y hablan de la falta de carácter para defender en instancias definitivas.

En este último sentido, el periodista Pablo Giralt hizo un énfasis especial: ""No te puede pasar siempre lo mismo Colombia... Tenés que jugar, tenés que demostrar estilo, tenés que mostrar la presencia en la cancha, te lo pide tu gente. No alcanza nueve puntos si vas y te quedas afuera, tiene que ser protagonista", aseguró.



En sus redes, acompañó la crítica con otra frase directo al corazón: "Colombia te espero, me enamoro y me engañas".

La decepción de la prensa especializada, que tanto alabó a Colombia, es total, pues en el último partido contra Chile le faltó fútbol para certificar la brillante primera ronda que hizo en el grupo B de la Copa.