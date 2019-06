William Tesillo: ‘El 'profe' nos genera confianza, eso es bueno’

William Tesillo se dio a conocer en Colombia como defensor central. Lo fue en el Quindío, donde tuvo su debut, con el Junior y con el Independiente Santa Fe. Sin embargo, en el León de México, su club actual lo probaron como lateral debido a una lesión del titular en ese puesto y ahí se quedó. El jugador barranquillero, quien resaltó que no le disgusta jugar en cualquiera de las dos posiciones, se mostró motivado por la “confianza” que le ha dado el técnico Carlos Queiroz.

“Muy tranquilo, el profe nos genera mucha confianza. Eso es muy bueno”, dijo Tesillo en el comienzo de sus declaraciones a los medios de comunicación, luego de la práctica de este miércoles en la sede deportiva de la federación.



Tesillo, autor de uno de los goles contra Panamá, en el amistoso del pasado lunes, dijo que el partido se jugó “con mucha humildad”, que “la intensidad fue alta”, y agregó que dejó un buen balance porque “fue un buen partido”.



Sobre su polifuncionalidad en el campo, Tesillo dijo que su trabajo como lateral izquierdo en México le ha dado confianza en esa posición. “A veces me ponen de central o a veces de lateral, no me disgustan ninguna de las dos. En León tuve que ser lateral todo el semestre por una lesión, pero siempre he sido central. Todo va en la confianza de uno”, anotó el defensor de 29 años.



Por ahora Tesillo seguirá trabajando para ganarse un lugar en el once inicial contra Argentina, el próximo 15 de junio. “Será decisión del profe, obviamente todo se trabaja antes en la cancha, así que bueno… esperemos que el profe decida cómo plantear el partido y nosotros tratar de captar rápido las ideas que él nos da”.