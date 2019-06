'Neymar le hace falta a Brasil pero enfrentamos al equipo': Yotún

El centrocampista peruano Yoshimar Yotún afirmó este jueves en Sao Paulo que el astro Neymar le hace falta a Brasil, el rival del sábado en la tercera jornada del Grupo A de la Copa América 2019 de fútbol, pero que se enfrentan a toda una selección, no a un jugador solo.

"Neymar le hace mucha falta a Brasil, pero nosotros nos enfrentamos a toda la selección de Brasil, que tiene jugadores de mucho nivel", declaró Yotún en rueda de prensa después del entrenamiento matutino del equipo peruano en el estadio Pacaembú, el primero en Sao Paulo, sede del partido ante los brasileños.



El atacante del París Saint Germain no disputa la Copa América por una lesión sufrida en el último partido amistoso de preparación antes del torneo, cuando Brasil derrotó por 2-0 a Catar en Brasilia.



Según Yotún, el del sábado ante Brasil "será un partido difícil", "pero vamos a buscar los tres puntos como siempre lo hacemos", dijo y, en ese sentido, recordó la victoria en la fase de grupos por 1-0 sobre la 'Canarinha' en la Copa América Centenario disputada en 2016 en Estados Unidos.



"Fue un partido muy bonito y ojalá el del sábado termine como el de Estados Unidos", aunque reconoció que, en esa ocasión, se encontraron "con un gol medio polémico" -con la mano de Ruidíaz-, que significó la victoria en la ciudad de Foxborough y la clasificación a la siguiente fase.



Perú se entrenó este jueves en Sao Paulo, a donde arribó la noche del miércoles, y sin la presencia del defensa Carlos Zambrano, que estuvo con el cuerpo médico y espera recuperarse de una "fatiga muscular". "Carlos está mucho mejor. Es un jugador muy importante para la selección, pero si no está tenemos jugadores para reemplazar sin ningún problema", señaló.



El jugador del Cruz Azul de México y quien pasó por el fútbol brasileño cuando defendió al Vasco da Gama de Río de Janeiro habló también sobre su versatilidad para el técnico argentino Ricardo Gareca tanto como lateral como centrocampista por el lado izquierdo. "Soy un poco el conducto de defensa y ataque", por la "confianza del 'profe' Gareca", pero admitió: "últimamente no he estado entrando como normalmente lo venía haciendo" y es, "en parte, por los rivales, que estudian mi salida", comentó.



Para el también lateral, Perú mostró "tener variantes desde el primer partido" y cuando el equipo mostró "poca movilidad" terminó por imponer de nuevo su "juego tradicional". Ese toque característico de Perú "lo manejamos más, lo sabemos jugar de memoria, pero estamos aptos para jugar como se quiera", subrayó Yotún, para quien el "sector izquierdo" de Perú siempre "fue mas fuerte" y "por circunstancias" específicas de cada partido, últimamente el ataque viene recayendo por el sector "derecho".



Yotún se refirió también al hecho de que, a pesar del poco público en lo que va del torneo, siempre se ha sentido la presencia peruana en los estadios. "Siempre es muy bueno jugar con estadios llenos", como se puede tener contra Brasil, "pero la hinchada peruana la sentimos con una presencia muy grande", resaltó.



Sobre favoritos al título, destacó que Colombia, primer clasificado con el liderato del Grupo B asegurado anticipadamente con el triunfo del miércoles por 1-0 sobre Catar, en Sao Paulo, "tiene una idea de juego bastante clara".



Brasil, con la goleada 3-0 sobre Bolivia en Sao Paulo y el empate sin goles ante Venezuela en Salvador lidera por diferencia de goles el Grupo A con cuatro puntos, los mismos que Perú, que igualó 0-0 ante los venezolanos en Porto Alegre y venció por 3-1 a Bolivia, en Río de Janeiro. El sábado, además del Brasil-Perú en el segundo estadio de Sao Paulo, Venezuela buscará su clasificación en Belo Horizonte ante Bolivia.