Unos ríen, otros lloran: así les fue a clubes colombianos en sorteos

Se realizaron los sorteos de los dos torneos internacionales de Suramérica: la Copa Libertadores y la Copa Suramericana, ambos para 2020. Con la presencia de ocho equipos colombianos (cuatro para cada uno) se oficializaron los grupos y llaves de estos campeonatos.

Suramericana:

En la Suramericana, que se sorteó primero, hubo grandes sorpresas. Nacional tendrá a un viejo conocido con el que tuvo polémica en la Libertadores de 2016, cuando fue campeón. El cuadro verde, por su parte, enfrentará a Huracán en esta primera fase del torneo, terminando como visitante en Argentina.

Luego fue el turno para Millonarios. El cuadro azul 'no tiene rival definido', pero sabe que será de Bolivia y que definirá la llave allí. 'Bolivia 3' es el cupo que enfrentará al azul, en el que actualmente está Always Ready, club que juega a 4.150 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, habrá que esperar las cuatro fechas restantes en la liga de este país, pues por ese cupo también podían ir Oriente Petrolero o Blooming.



Deportivo Cali también cerrará la llave como visitante y tiene un complicado partido en Paraguay. El club azucarero enfrentará a River Plate y buscará avanzar a la siguiente fase para buscar este importante título continental.



Deportivo Pasto, por su lado, cerrará como local. El conjunto de Nariño tendrá un rival 'a su altura', pues no es de nombre y tiene altas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. El equipo volcánico enfrentará a Huachipato, de Chile.

Libertadores:

La suerte de los colombianos en la Copa Libertadores para 2020 fue un poco más complicada. A los equipos del país les tocó bastante difícil y deberán demostrar en cancha de qué están hechos.



América podría estar en lo que se le llama 'el grupo de la muerte'. La complicada fase para el campeón de Colombia será contra Universidad Católica de Chile, Gremio de Brasil y esperarán rival entre Tolima, Macará, Chile 4 o Internacional de Brasil. Los escarlatas, ahora, deberán mantener su nómina y buscar refuerzos de peso para este tenso grupo en la Libertadores si quiere avanzar a los octavos de final.

Junior tampoco se ríe de a mucho, pues tiene uno de los grupos más difíciles del torneo. El cuadro tiburón enfrentará a los dos campeones continentales de este 2019: Flamengo (Libertadores) e Independiente del Valle (Suramericana). El cuadro barranquillero, por su parte, se sigue reforzando y mantiene una gran nómina, pues busca pelear este torneo a toda costa.



Luego están Medellín y Tolima, los dos equipos que deberán jugar fase previa y tendrán dos juegos vitales para buscar la fase de grupos. Los antioqueños enfrentarán a Táchira de Venezuela, en el papel ganable. Luego, deberán luchar contra el ganador de Bolivia 3 o Atlético Tucumán para avanzar a la siguiente ronda y llegar al grupo H, contra Boca Juniors, Libertad y Caracas.



Los pijaos tienen un camino un poco más complicado, pero no imposible. El cuadro de Ibagué deberá enfrentar primero a Macará de Ecuador, también ganable. De avanzar, deberá esperar rival entre Chile 4 e Internacional, equipo que ya se complica un poco más. Si gana estos dos encuentros, entrará al grupo de América, Universidad Católica y Gremio.