Vuelve y juega: Boca y River, ante el TAS por final de Libertadores

Boca Juniors y River Plate siguen jugando la interminable final de la Copa Libertadores 2018. Ahora la disputa ha vuelto a Madrid, donde este martes comenzó oficialmente el alegato de ambos clubes para resolver una demanda en contra del resultado final, que coronó al equipo 'millonario'.

Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, el equipo demandante, y Rodolfo D'Onofrio, jefe de River, equipo demandado, medirán fuerzas ante el TAS, máximo tribunal del deporte mundial, que tomará una decisión de fondo, definitiva e inapelable, que pondrá fin a la final más tediosa de la historia.



El procedimiento que empezó este martes tendrá, en su orden, los alegatos de Boca, los argumentos de Conmebol y la defensa de River. Después, el Tribunal pedirá que hablen los testigos de cada bando, lo cual se hará de manera presencial o a través de videollamadas. Se dice que varios jugadores de Boca están citados.



Repasamos qué reclaman los protagonistas y qué puede pasar en la audiencia ante el TAS:



¿Qué quiere Boca Juniors?



Claramente, Angelici quiere el título de la Copa Libertadores en el escritorio. Su intención es que le den por ganado el partido, disputado el 9 de diciembre de 2018, que ganó River en el Bernabéu por 3-1, con gol del colombiano Juan Fernando Quintero.



Su argumento es que se debe castigar severamente a River por no haber ofrecido las condiciones de seguridad necesarias para el duelo de vuelta de la final de la Copa, en el estadio Monumental (la ida terminó 2-2 en La Bombonera), cuando se presentaron agresiones con gas pimienta por parte de hinchas contra el bus de Boca, las cuales dejaron a varios jugadores afectados, entre ellos el colombiano Sebastián Villa. Además se registraron serios disturbios en las inmediaciones del escenario deportivo.



En su momento, Boca pidió la postergación de la final de la Copa, lo que fue rechazado por el TAS, que obligó a jugar en diciembre de 2018. Inconforme, Boca se presentó al juego pero no desistió de su demanda. Eso tiene de nuevo a ambos equipos enfrentados en Madrid.







¿Qué alega River?



D'Onofrio presentará pruebas de que el equipo hizo todo lo que estuvo en sus manos para garantizar la seguridad en el estadio Monumental el día de la final de la Copa y, entre otras cosas, alegará que las agresiones el bus de Boca ocurrieron en una zona que correspondía vigilar a las autoridades de Buenos Aires y no al club.



Entre sus razones dirá que estuvo siempre presto a resolver el caos, que aceptó todas las decisiones de Conmebol y el propio TAS y que, en consecuencia, no hay razón para modificar el resultado del partido en el Bernabéu.



¿Cuánto tiempo tomará el proceso ante el TAS?



La primera parte, los alegatos de Boca y River, tomará dos días: martes y miércoles de esta semana. Si no hay acuerdo entre las partes, como se presume, los tres jueces del TAS, que son absolutamente independientes, se tomarán un par de meses para emitir un fallo.