DIM clasificó, pero Aldo Bobadilla está 'preocupado por mí equipo' 

Pese al flojo rendimiento y el resultado obtenido en San Cristóbal a manos del Deportivo Táchira, Independiente Medellín piensa en la tercera fase de la Copa Libertadores donde esperan por Atlético Tucumán de Argentina o The Strongest de Bolivia, siendo este último quien va con ventaja en la serie, luego de imponerse en La Paz por 2-0.

Al final del encuentro, Aldo Bobadilla aceptó el flojo nivel de su equipo este martes y lo que viene en el certamen continental, donde arrancan como local el próximo miércoles 19 de febrero. “Nos vamos contentos porque clasificamos, jugamos un partido de 180 minutos, los cuales, los primeros 90 lo hicimos muy bien, en este partido veníamos manejando bien el juego, hasta que cometimos errores y dejamos algunos detalles que nos costaron caro. Por momentos le dimos mucho protagonismo al rival y al final, la diferencia que sacamos en la ida y en algunos minutos de este partido, bastaron para avanzar de fase”, expresó.



Sobre lo que viene, el paraguayo precisó que “estoy preocupado por mi equipo, debo prepararlo para el rival que me toque, el que avance lo hará por mérito propio, seguramente analizaremos el partido de ellos (Atlético Tucumán contra The Strongest), no tenemos preferencia, debemos preocuparnos por mejorar, venimos bien, tuvimos un traspié, pero lo importante es que estamos clasificados”.



En cuanto al juego, Bobadilla señaló que “nos faltó un poco de agresividad y coraje cuando llegábamos cerca al arco de ellos. Ellos marcaron de tiro libre, les dio un envión anímico y se volcaron al ataque. Nosotros cometimos muchos errores involuntarios que ellos lograron aprovechar. Hay mucho por corregir, pero debemos rescatar la manera en la que intentamos. Logramos clasificar frente a un rival muy difícil”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín