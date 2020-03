Nada que levantan: balance los equipos colombianos en la Libertadores

La segunda semana de la Copa Libertadores volvió a ser preocupante para el fútbol colombiano. El único que se salvó fue el América de Cali, que se convirtió en el primer equipo cafetero en ganar un partido en fase de grupos.



El balance es gris: seis partidos y cinco derrotas. Medellín cayó 3-0 en su visita a Boca Juniors, y por idéntico marcador perdió Junior en su juego en Quito frente a Independiente del Valle.



Los diablos rojos fueron prácticos y categóricos en su juego en Chile, y por eso le ganaron 1-2 a Universidad Católica. Se vio una mejoría respecto al equipo que perdió con Gremio de Brasil en el debut, aunque se sabe que la lucha por uno de los dos cupos a segunda fase es muy difícil.



El cuadro escarlata, dirigido por Alexandre Guimaraes, sabe que hay que recuperar puntos y luchar por un tiquete a octavos, aunque ir a la Copa Suramericana, en caso de salir tercero, será un buen premio a un grupo complicado.



Decepciona el tiburón

Junior, el equipo que más dinero invirtió y mejor se reforzó para esta Copa, comprometió seriamente sus aspiraciones de pasar de ronda. Perdió 3-0 con Independiente del Valle, que es líder del grupo junto a Flamengo, ambos con 6 puntos. Junior y Barcelona de Ecuador no suman unidades, se enfrentarán en la próxima jornada y saben que no pueden ‘dar más papaya’ en esta Copa.



Más allá de los pobres resultados en estas dos primeras jornadas, lo que más les preocupa a los barranquilleros es la mala imagen que dejaron los jugadores en Quito. Un equipo sin alma y jerarquía para esta Copa.



Finalmente, Medellín perdió el partido que estaba entre los planes perder. Aunque el marcador fue largo, pues el DIM tuvo una buena presentación en el primer tiempo y decayó en la segunda parte. Lo cierto es que también empeñó sus posibilidades en su zona.

Los próximos partidos de los colombianos

Si el calendario no sufre cambios, debido al coronavirus, los siguientes son los compromisos de los equipos cafeteros en la tercera jornada:



Internacional vs. América de Cali

Marzo 18 a las 5:15 p.m.



Independiente Medellín vs. Caracas FC

Marzo 18 a las 7:30 p.m.



Barcelona vs. Junior

Marzo 19 a las 7:00 p.m.