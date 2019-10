¿El fin del ciclo? Palabras de Alfaro luego de la elminación de Boca

El entrenador argentino, Gustavo Alfaro, ha sido muy criticado por sus planteamientos contra River Plate, pues para muchos hinchas de Boca Juniors y gran parte de la prensa argentina esa no es la identidad del juego xeneize.

Luego de la dolorosa eliminación de su equipo a manos de los millonarios (nuevamente), Alfaro dejó ver su descontento por la actuación del VAR en la cancha de River, de lo cual ya se había quejado en días pasados.



"Me quedaron dos reclamos y se los dije al asistente. En la única jugada que pateó al arco River continuó una jugada de claro offside. Y en la jugada que Wanchope pica y era finita, la anularon de entrada. Y después llegó la mano de Mas... Son dos rebotes de cabeza, y no tiene la intención de jugarla con la mano. El árbitro no estaba como para verla con precisión y podría haber anulado la jugada en el VAR... Qué lástima que este VAR no estuvo en cancha de River, tal vez la serie sería otra. Como dije antes, con el VAR de hoy, el penal de la ida no se cobraba. Pero son hipótesis y hablar sobre supuestos", dijo el técnico xeneize.

Además, también dejó ver su posible salida a fin de año cuando cambie el mandato en la dirigencia de Boca luego de unas nuevas elecciones, y también aseguró que "quiere recuperar su vida".



"Me siento orgulloso de haber estado en Boca y es lindo ser hincha de Boca. No todos tienen la dignidad del hincha de Boca. Quiero terminar de la mejor manera posible estos partidos y después irme a mi casa y recuperar mi vida", finalizó Alfaro.