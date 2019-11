¿Merecido? Colombianos campeones de Copa con pocos minutos o sin final

Flamengo ganó la Copa Libertadores de este 2019 y venció a River Plate. En la plantilla registrada están Orlando Berrío y Gustavo Cuéllar, colombianos que no tuvieron mucho tiempo o no estuvieron tampoco en la final.



Ahora, no son los únicos del país que han tenido esto... ¿Merecen ser campeones?

Colombianos reconocidos con pocos minutos:

Orlando Berrío estuvo en tres partidos e ingresó como suplente, mientras que Gustavo Cuéllar hizo lo suyo en diez juegos, muchos más que su compatriota. Sin embargo, Cuéllar salió a mitad de año a Arabia, por lo que no alcanzó a disputar las finales y sí tuvo minutos importantes para el título.



Teófilo Gutiérrez, de los pocos que tiene los tres torneos en Suramérica, también está en esta lista. El jugador de Junior fue campeón de Suramericana, Recopa y Libertadores con River Plate, aunque la Copa Libertadores 2015 no estuvo hasta la final. El futbolista jugó ocho partidos y tuvo una expulsión, llegó hasta los cuartos de final pero de ahí fue fichado por Sporting de Lisboa, por lo que no disputó las últimas fases.



Ese mismo año, junto a 'Teo', estuvo Éder Álvarez Balanta. El central solamente jugó cuatro partidos en la ronda de grupos, aunque anotó un gol. Luego, no jugó con el equipo de River Plate, que fue campeón en 2015.



Alexis Henríquez ganó su primera Libertadores con Once Caldas en 2004, pero solamente jugó un partido y fue campeón del torneo gracias a estos 45 minutos contra Vélez, en fase de grupos.