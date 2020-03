Guimaraes está tranquilo: “Fuimos extremadamente competitivos”

América de Cali no tuvo un auspicioso debut en la Copa Libertadores. Cayó 0-2 en casa este martes frente al Gremio, de Porto Alegre, y aparte, su nivel futbolístico en el colectivo sigue por lo bajo.



Sin embargo, el técnico Alexandre Guimaraes sostuvo que le gustó la presentación del plantel y que de seguir así, seguramente en los próximos compromisos llegarán mejores resultados.



El entrenador brasileño-costarricense señaló que “hicimos un muy buen partido, en el que fuimos extremadamente competitivos, teniendo que jugar con el peso de ir en contra del marcador. No obstante eso, el equipo intentó en todas las acciones que habíamos hablado para penetrar y tener opciones de gol sin dejar espacios para que el rival pudiera aprovechar en las situaciones que posteriormente al primer gol que se encontraron, porque es un rival de mucho nivel y sabe cómo plantear el juego estando en ventaja".



También explicó lo difícil que fue estar debajo del marcador, frente a un adversario experimentado: “Durante todo el partido tuvimos que ir venciendo esta situación de ir en contra y cuando comienza el segundo tiempo, anímicamente el segundo gol de ellos nos bajonea. Pero, no obstante a eso, el equipo intenta de otras maneras buscar primero la paridad, al frente teníamos un equipo maduro que sabe bien cómo jugar este tipo de partidos y que ante las situaciones que se fueron dando, supieron defenderse de la manera como pretendía. Desde este punto de vista salgo muy positivo, a pesar de la derrota, porque el juego que ellos hicieron fuimos muy competitivos, si seguimos así, contra rivales de mucho nivel que tenemos en el grupo, sé que vamos a encontrar el resultado positivo”.



¿Los cambios funcionaron en la manera que tenía previsto? “Los que dicen si el partido fue de su agrado o no, es el hincha, y el hincha apoyó y aplaudió al equipo en todo momento, porque desplegamos un juego que ante el rival que se teníamos al frente se ven representa. Teníamos que dar otro paso al frente cuando hacen el segundo gol y cambiar un poco el parado nuestro para intentar marcar alguna diferencia con los jugadores que tenemos. Después de eso, pretendíamos después dar un poco más de control en el mediocampo, porque ya el peso del partido se estaba haciendo muy grande y necesitábamos otra vez recobrar por lo menos en presencia física en el medio otra situación”.



América tendrá su segundo partido de Copa Libertadores el martes 10 de marzo en Santiago frente a la Universidad Católica y el 18 visitará a Internacional, de Porto Alegre, dos juegos fundamentales en la intención de clasificar a segunda ronda.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces