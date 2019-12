Sorteo en vivo: se define el camino de los colombianos en Libertadores

Conmebol define la hoja de ruta para todos los equipos que aspiran a ganar la Copa Libertadores, el torneo más importante de Suramerica. Por parte de Colombia irán Atlético Junior y América de Cali, como campeontes de la Liga I y la Liga II del 2019, respectivamente. Mientras que Independiente Medellín y Deportes Tolima irán a la fase previa, para intentar obtener un cupo en la fase de grupos.

FASE 1

​

-Bolivia 4 vs. Guaraní (PAR): E1.



-Carabobo (VEN) vs. Universitario (PER): E2.



-Progreso (URU) vs. Barcelona (ECU): E3.



FASE 2



- E2 vs. Cerro Porteño (PAR).



-Cerro Largo (URU) vs. Palestino (CHI).



-Independiente Medellín (COL) vs. Deportivo Tachira (VEN).



-Macará (ECU) vs. Deportes Tolima (COL).



-Chile 4 vs. Internacional (BRA).



-Bolivia 3 vs. Atlético Tucumán (ARG).



-E1 vs. Corinthians (BRA).



-E3 vs. Sporting Cristal (PER).

FASE DE GRUPOS



Grupo A



-Flamengo (BRA).

-Independiente del Valle (ECU).

-Atlético Junior (COL).

-G1



Grupo B



-Palmeiras (BRA).

-Bolivar (BOL).

-Tigre (ARG).

-G2



Grupo C



-Peñarol (URU).

-Colo Colo (CHI).

-Atlético Paranaense (BRA).

-Bolivia 2.



Grupo D



-River Plate (ARG).

-Sao Pablo (BRA).

-Liga de Quito (ECU).

-Binacional (PER).



Grupo E



-Gremio (BRA).

-Universidad Católica (CHI).

-América de Cali (COL).

-G4



Grupo F



-Nacional (URU).

-Racing (ARG).

-Alianza Lima (PER).

-G3



Grupo G



-Olimpia (PAR).

-Santos (BRA).

-Delfín (ECU).

-Defensa y Justicia (ARG).



Grupo H



-Boca Juniors (ARG).

-Libertad (PAR).

-Caracas (VEN).