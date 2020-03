¡Un horror! Fallas repetidas de colombianos del pésimo inicio en Copa

Inició la fase de grupos de la Copa Libertadores y el resultado para los equipos colombiano no tiene una mejor descripción más que lamentable. Medellín, América y Junior perdieron en condición de local y, más allá del resultado, sus presentaciones no fueron las mejores en condición de local.



En el 2017, los tres equipos colombianos que participaron en la Copa Libertadores también iniciaron perdiendo. Nacional, Santa Fe y Medellín cayeron en la primera fecha, pero los verdolagas y los cardenales lo hicieron en condición de visitante. En este 2020 el agravante es que los tres perdieron en condición de local.

Los tres equipos colombianos fueron la fiel representación del nivel que hay en el país. En la Liga colombiana, los juegos inician con un ritmo cansino y poco vertiginoso. Ese lastre lo llevaron a la Copa Libertadores y a los tres les pesó de la misma manera: Gremio le hizo gol al América al minuto 15 (aunque en fuera de lugar), Libertad le marcó a Medellín al minuto 3 y Flamengo le anotó a Junior al minuto 6.



Aunque Gremio y Flamengo son equipos con gran historia en la Copa Libertadores, Junior y América tienen un reconocimiento internacional por lo que han hecho en años pasados. A pesar de ello, los colombianos no supieron hacerle frente a la jerarquía con la que jugaron los brasileños y aunque por momento fueron mejores en el terreno de juego, les faltó ese salto de calidad para marcar los goles que el rival sí les hizo.

La falta de jerarquía fue mucho más notable en Medellín. Libertad es, sobre el papel, el rival directo para pelear la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, pues Boca Juniors se perfile para ser primero y Caracas como el equipo a vencer más fácil. Sin embargo, el poderoso no supo plantear un buen juego contra los paraguayos y estos se llevaron el primer round de este duelo directo.



Jugar en condición de local también tiene un plus y aunque los hinchas acompañaron en los diferentes escenarios, los jugadores no supieron sacar provecho de esa situación para imponerse en los escenarios deportivos.