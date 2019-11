Ay, Conmebol... La pésima suerte con las finales internacionales

Independiente del Valle derrotaba por 1-0 a Colón en la final de la Copa Suramericana, que era la primera como final a partido único por decisión de Dimayor. Sin embargo, todo volvió a salir mal.



Últimamente, aunque la entidad ha dado todo de sí misma para lograr las finales, no ha podido ser del todo bien. El partido en Asunción de Paraguay, que tenía la final de la Suramericana, tuvo que ser suspendida por el fuerte aguacero que cayó en la Nueva Olla.



Ahora, primero, la final no iba a jugarse en Paraguay. Este partido se había definido para que se jugara en Lima, pero Conmebol decidió que se cambiaba el lugar.

Para la primera final única de la Libertadores de este año, la sede era en Chile. Sin embargo, tuvo que ser cambiada a Lima por las protestas sociales y manifestaciones que atraviesa el país.



El año pasado, en 2018, no se olvida lo que pasó con la final de Boca Juniors vs. River Plate. En el partido de ida, en la Bombonera, también cayó un torrencial aguacero que dejó inundada la cancha de Boca, pasando el partido al siguiente día.



Luego, para el de vuelta, hinchas de River atacaron el bus en el que iba Boca, agrediendo a jugadores y el partido finalmente se pasó para otra fecha y se terminó jugando en Madrid por orden de la entidad de fútbol.



Antes de esto, también hubo un trágico hecho que se recuerda. La final de la Copa Suramericana de 2016 no se pudo jugar luego del accidente que sufrió el avión que transportaba al equipo de Chapecoense, que acabó con la vida de la mayoría de los futbolistas.