Las polémicas de 'Gabigol', héroe de la Copa Libertadores para el Fla

Gabriel Barbosa, más conocido como ‘Gabigol', es el héroe del Flamengo luego de la final de la Copa Libertadores, en la que venció 2-1 a River Plate con dos anotaciones del delantero.

Con 23 años, el brasileño ya has sido campeón de su país, con su selección, fracasó en Europa y ha tenido una vida rodeada de polémica por su temperamento y unas decisiones que le han causado grandes problemas.

“Vivimos en la favela. Pedimos prestado dinero para que Gabriel entrenara. Hemos visto gente morir delante de nosotros. Eran asesinos, tipos malos que mataban a otros tipos malos. Al principio fue difícil, pero luego hicimos muchos amigos y el vecindario se convirtió en un lugar agradable", reveló Valdemir Silva –padre del futbolista– en una antigua entrevista a UOL.

Puede que de allí venga esa conducta rebelde que lo hizo un hombre protagonista dentro de las canchas por sus goles, pero que le ha traído problemas por su fuerte temperamento.

Gabigol, uno de los jugadores importantes en el título de Flamengo. Foto: EFE

Su carrera empezó con 16 años en el Santos. El día de su debut, como si fuera una premonición, fue el mismo en el que Neymar, la estrella de aquel momento, se despidió del equipo. Desde aquel momento lo empezaron a comparar con la estrella que migraba a Barcelona, pero él quería brillar con luz propia y eso lo logró con goles y títulos.

‘Gabigol' no era el nombre que más le gustara, pero fue el que lo hizo famoso. En 2014 y 2015 anotó 21 goles en 56 partidos, siendo este último cuando se coronó campeón. En 2016 también tenía un gran primer semestre y eso le valió para ser llevado a la selección Brasil que se coronó campeona de los Juegos Olímpicos de Río, competencia en la que hizo una delantera demoledora junto a Neymar y Gabriel Jesús.

Junto a sus dos compañeros migró a Europa. Gabriel estuvo en la mira de varios clubes, pero fue Inter el que desembolsó el dinero necesario para llevárselo. Desde allí empezó su suplicio: con el neroazzurro anotó un gol en nueve partidos. Fue cedido a Benfica y tampoco se destacó y ese mal presente lo hizo volver a Brasil.

Gabigol anotó nueve goles en la Copa Libertadores. Foto: EFE

Santos lo recibió con los brazos abiertos en 2018 y él recuperó ese poder goleador que lo hizo emigrar a Europa. Aunque pudo volver al Viejo Continente, fue Flamengo el que lo pidió cedido una vez más con un gran esfuerzo económico, que ahora se ve reflejado con sus goles en la Copa Libertadores (9) y en el Brasileirao (22) que están por ganar.

Sus más grandes polémicas

En Inter: en 2017 dejó un partido antes de que se acabara y esa actitud no le gustó al entrenador Stefano Vecchi “Estoy seguro que el club tomará una actitud y que sirva de ejemplo para el cambio de comportamiento necesario de cara a la próxima temporada". Él ofreció excusas a los hinchas: “Tuve una actitud impensada e inadecuada (...) y tras pasar el calor del partido, con calma, me di cuenta que esta actitud fue en contra del espíritu deportivo y de mis valores profesionales. Reconozco mi error y me gustaría pedir mis más sinceras disculpas a los aficionados nerazzurri".

En Benfica: en su primer mes, de los seis que estuvo, en ese club se conoció un video en el que él la emprendió a empujones con Jardel, compañero de su equipo. Luego el entrenador Rui Vitória comentó que le recomendó volver a Brasil.

Con Neymar: Gabigol entró en un romance con Gabriela, la hermana de Neymar, y en Brasil especularon que eso lo llevó a un problema con el astro brasileño. Incluso en un video se evidenció que Neymar lo borró de una icónica imagen tras ganar los Juegos Olímpicos de Río.

Neymar borra a Gabigol Foto: Tomada de Instagram

Con los hinchas rivales: así como lo hizo en la final de la Copa Libertadores, cuando celebró mostrándole su camiseta a los hinchas de River Plate, Gabigol ha tenido varias actitudes de esta índole en su país. La más reciente fue en último fin de semana, cuando provocó a los hinchas de Gremio y lo expulsaron del campo.