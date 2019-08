Horarios confirmados para los cuartos de final de Copa Libertadores

La Conmebol definió las fechas y las horas de los enfrentamientos de los cuartos de final de la Copa Libertadores, certamen en el que aún se encuentran 12 colombianos en competencia y en el que todos esperan por un posible cruce entre River Plate y Boca Juniors para las semifinales, teniendo en cuenta los rivales contra los que jugarán en esta fase.



Pero además del esperado cruce entre argentinos, que aún no está garantizado pues primero deben vencer a dos rivales complicados, lo que sí se dará seguro es un cruce entre brasileros en semifinales algo garantizado de antemano pues por el otro lado de la serie se enfrentarán Gremio vs. Palmeiras y Flamengo vs. Internacional.



Las llaves de cuartos de final de la Copa jugarán sus partidos de ida entre el 20 y 22 de agosto, mientras que los juegos de vuelta se disputarán entre el 27 y el 29 del mismo mes.



Así quedaron los horarios y fechas de disputa de estos encuentros: