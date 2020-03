DIM fue ingenuo y desordenado: Derrota contra Libertad en Libertadores

Deportivo Independiente Medellín dio ventajas y Libertad de Paraguay las atacó para llevarse la victoria por 1-2 en el inicio del grupo H por la Copa Libertadores. Los dirigidos por Aldo Bobadilla no lograron mantener su senda victoriosa en el certamen continental y aunque lograron un buen volumen de juego en gran parte del partido, el resultado fue adverso. A continuación, les compartimos el análisis del conjunto rojo de Antioquia.



Falto de ideas: La sociedad de Andrés Ricaurte con Javier Reina no fue sólida y eso le dolió al conjunto rojo que demoró cerca de 20 minutos en acercarse al área rival. En defensa flaquearon en pelota quieta a tan solo tres minutos del primer tiempo, donde llegó el gol de Daniel Bocanegra para los visitantes. En el segundo tiempo, mejoraron en creación y aunque llegó el descuento en el marcador, la reacción fue demasiado tarde.

Juego aéreo: Un equipo paraguayo se caracteriza por ser fuerte en el juego directo, la pelota detenida y el juego aéreo. Medellín falló queriendo emplear la misma arma para atacar, donde no contaba con los intérpretes necesarios, pese a que su gol llegó por parte de Jesús Murillo de cabeza. El local había mostrado mejores cosas cuando ponía la pelota al piso y encaraba la muralla defensiva del rival, que por momentos era de cinco jugadores.



Profundidad: si no hubo ideas y el juego aéreo no era la solución, el juego elaborado con pases cortos y pelotas filtradas, no aparecieron como en otras noches y Medellín no logró aprovechar una de sus fortalezas. Las que les quedaban a los delanteros, tampoco fueron solventadas con una buena definición y eran oportunidades desperdiciadas.



Desconcentraciones: Los primeros 30 minutos de juego, Medellín no supo qué torneo estaba jugando, si era la Liga o la Copa Libertadores y cuando reaccionó, el marcador estaba 0-2. Esas lagunas del equipo, las pagaron con una dolorosa derrota que hipoteca las ilusiones del equipo, forzando a conseguir una victoria fuera de casa si quiere ‘cuadrar caja’.



El bajo rendimiento de algunos jugadores: Hombres como Larry Angulo, Adrián Arregui, Didier Delgado, Javier Reina y, aunque con mucha voluntad, pero poca definición de Juan Fernando Caicedo, son algunos de los jugadores que han sufrido bajones en su juego y esto genera los flojos resultados del equipo. 1 punto de 12 posibles contando los de Copa Libertadores, hace que se revisen muchas cosas en lo mental y en lo deportivo, para tomar determinaciones que puedan enderezar el rumbo.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8