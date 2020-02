Todo listo: goleada en Libertadores y clasificación al grupo de Junior

Junior de Barranquilla está en el grupo A de la Copa Libertadores y enfrentará a Flamengo, Independiente del Valle y Barcelona de Ecuador, equipo que ganó y clasificó al grupo del tiburón.



Los ecuatorianos golearon por 0-4 a Cerro Porteño y se clasificaron al grupo A, para completar los cuatro equipos que integrarán el primer grupo de la Copa Libertadores.

Calendario de Junior:

Junior vs Flamengo, 5 de marzo de 2020



Ind. Del Valle vs. Junior, 12 de marzo de 2020



Barcelona vs. Junior, 20 de marzo de 2020



Junior vs. Independiente del Valle, 8 de abril de 2020



Junior vs. Barcelona, 23 de abril de 2020



Flamengo vs. Junior, 7 de mayo de 2020.